Росія цинічно "виправдалась" за масований обстріл України

За версію терористів, сьогоднішній масований обстріл України був нібито відповіддю на удари ракетами ATACMS по військовому аеродрому у Таганрозі.

І поки Україна оговтується від 12-ї масованої атаки на енергетичну систему, російські пропагандисти поширюють Кремлівські наративи із "поясненнями" причин тероризму, інформує 24 Канал.

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Наприклад, у російському Міноборони кажуть, що дали вказівку атакувати сьогодні Україну через те, що 11 грудня їх військовтий аеродром в районі міста Таганрог було атаковано шістьма ракетами ATACMS.

Тож, аби реабілітуватись чи то в очах своїх громадян, чи то самоствердитись перед союзниками, у російському відомстві нафантазували "ураження" усіх запланованих об'єктів під час обстрілу України.

Водночас варто зауважити, що 11 грудня, коли було завдано удару по аеродрому, росіяни переконували, що атаку вдалось відбити. Тож, чому тоді довелось "помститись" – незрозуміло.

Наголосимо, що під час атки сьогодні Росія застосувала 94 ракети та 193 безпілотників. Наші оборонці неба знищили 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К"; одну балістичну ракету "Іскандер-М" та 80 ударних БпЛА типу "Шахед" та безпілотників невстановленого типу.

Що відомо про вибухи у Таганрозі

У Таганрозі 11 грудня були атаковані військовий аеродром, авіаремонтний завод та казарми. Авіаремонтний завод у Таганрозі важливий для Росії, оскільки обслуговує літаки Іл-76 та А-50, які використовуються для обстрілів України та розвідки.

Також зауважимо, що аеродроми в Росії на відстані 200 – 300 кілометрів від кордону з нашою країною є місцем базування літаків Су-34, які є носіями КАБів.