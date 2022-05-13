Росія кидає сили, щоб прорватися до Слов'янська та Краматорська і взяти ЗСУ у кільце, – розвідка

Російські військові не полишають спроб оточити ЗСУ на Сході. Для цього, розповідають у розвідці Великої Британії, окупанти кидають усі свої сили, щоб прорватися до Слов'янська та Краматорська.

Дані розвідки свідчать про те, що російські військові докладають чималих зусиль у районах Ізюма та Сєвєродонецька. Вони роблять це для того, щоб взяти у кільце наших військових біля Слов'янська, а також Краматорська.

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Окупанти хочуть ізолювати ЗСУ

Передовсім, наголошують у розвідці, окупанти прагнуть оточити українських бійців. Це дозволить ускладнити надходження підкріплення та іншого виду допомоги для ЗСУ.

Водночас дані свідчать про те, що нашим бійцям вдалося запобігти спробі окупантів форсувати річку Сіверський Донець на Донбасі. Під час цього окупанти зазнали чималих втрат техніки.

І хоч вони розгорнули понтонну переправу, у розвідці підкреслюють, що цей маневр доволі ризикований. Але це єдине, що може дозволити російським військовим досягнути поставлених перед собою цілей. Для ЗСУ це чергова можливість нищити ворога.

Також дані розвідки підкреслюють, що окупантам досягнути будь-яких значних успіхів не вдалося. І це попри те, що на Схід вони перекинули усі свої сили, які раніше відвели з території Київської та Чернігівської областей.

Яка зараз ситуація на фронті: коротко

У ранковому зведенні Генштабу від 13 травня повідомили про те, що окупанти можуть посилити атаку по "Азовсталі". Причиною цього може бути евакуація мирних мешканців з металургійного комбінату. Зауважимо, що російські військові і не припиняють гатити по підприємству з усієї можливої зброї, намагаючись буквально засипати під завалами захисників Маріуполя.

Водночас вдалося зафіксувати перекидання підрозділів артилерії у Брянську область. Це, наголошують у відомстві, росіяни роблять для того, щоб збільшити кількість обстрілів Чернігівської області. Території, з якої нашим військовим вдалося вибити загарбників.

Крім того, російські військові намагалися штурмувати Оріхове та Комишуваху. Але всі їхні спроби були марними. Також повідомляється про те, що окупанти хотіли закріпитися у районі Олександрівки, що на Лиманському напрямку.

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