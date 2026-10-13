"Не вірю": Трамп заявив, що Росія та Китай не допомагають Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить у допомогу Росії та Китаю Ірану. За його словами, навіть якщо Москва та Пекін і підтримують Тегеран, то роблять це на дуже низькому рівні.

Про це він написав у дописі в соцмережі Truth Social.

Що Трамп сказав про допомогу Росії та Китаю Ірану?

Американський лідер відреагував на коментарі про можливу підтримку Тегерана з боку Москви та Пекіна.

Я бачу так багато коментарів від радикальних лівих ідіотів і божевільних про те, що Китай та Росія допомагають "чудовій" Ісламській Республіці Іран. Якщо це і так, то на дуже низькому рівні, але я в це зовсім не вірю,

– написав Трамп.

Він також заявив, що Росія та Китай мають що втрачати, якби надавали Ірану допомогу. На думку президента США, Вашингтон швидко дізнався б про такі дії.

Пекіну та Москві є що втрачати, і тому якби допомога Ірану була, то США про це дізналися б і дізналися б дуже швидко,

– наголосив американський лідер.

Нагадаємо, дії Трампа щодо України та Росії можуть свідчити про спробу змусити Київ капітулювати, щоб урятувати російську економіку та реалізувати бізнес-інтереси його оточення.

За останні три доби американський лідер підірвав результати півтора року власної дипломатії, зокрема скасував обмеження на імпорт російського дизельного пального. Також Трамп висунув Україні ультиматум щодо припинення атак на російські нафтопереробні заводи.

Офіційно Білий дім пояснює відновлення імпорту прагненням знизити ціни на пальне для американців. Водночас потенційні обсяги російського експорту надто малі, щоб суттєво вплинути на американський ринок напередодні виборів.

За даними журналістських розслідувань, за спробами деескалації можуть стояти масштабні бізнес-угоди, зокрема можливе придбання активів російської компанії "Лукойл" консорціумом, пов’язаним із бізнес-партнерами Джареда Кушнера, Стіва Віткоффа та Іванкою Трамп.

Також обговорюються проєкти, пов’язані з газопроводами "Північний потік" і "Північний потік – 2", видобутком корисних копалин в Арктиці та замороженими російськими активами в європейських банках.