Китаєзнавець пояснив умови, за яких Пекіну була б вигідна сильна Росія

Загалом Китаю вигідна слабка Росія, адже у такому випадку вони можуть скуповувати дешеві енергоносії. Сильна Москва важлива Пекіну лише за певних умов.

Про це 24 Каналу розповів член правління Української асоціації китаєзнавців, журналіст-міжнародник Олексій Коваль. На його думку, сильна Росія була б вигідна Китаю, якби вона не йшла шляхом розв'язання війни, а шляхом зміцнення економіки.

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Якби Путін зміцнював російську економіку, яка займає лише 3% від загального товарообігу Китаю з іншим світом, то Китаю було б вигідно співпрацювати з такою Росією. Але Росія жодним чином такого не дає,

– зазначив Коваль.

Китаю вигідно використовувати російські дешеві енергоносії. Але вони не можуть допустити, щоб Росія повністю розвалилася.

Чому Китай не підтримує розпад Росії

Як наголосив Коваль, в разі розпаду Росії Китай постане перед новими безпековими викликами. Адже вони мають досить довгий спільний кордон.

Тоді Китай постане перед вибором – анексувати чи впливати на території, які залишилися від Росії. Вони мають забезпечити певні заходи, щоб юрби голодних росіян не перетинали китайський кордон, якщо, умовно, там буде громадянська війна,

– зауважив Коваль.

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Також в разі розпаду Китай не зможе повністю впливати на всю Росію. А лише на прилеглі до нього місцеві регіони. Такий варіант також не влаштовує Пекін.

Політика Китаю щодо Росії