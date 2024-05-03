Вперше Росія та Китай співпрацюють у питанні Тайваню: розвідка США зробила важливе попередження

Американська розвідка вказує на зміцнення військових зв'язків між Росією та Китаєм. Це може вплинути на ситуацію в Тайвані.

Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс заявила, що вперше фіксують тісну співпрацю Росії та Китаю у військовій сфері, зокрема щодо Тайваню. Про це інформують авторитетні міжнародні видання, посилаючись на свідчення Хейнс перед Конгресом.

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Росія та Китай вперше спільно націлились на Тайвань

За словами Хейнс, розвідувальні оцінки свідчать про зростання співпраці у "безмежному партнерстві" між двома країнами у всіх секторах, зокрема політичному, економічному, військовому та технологічному.

Ми вперше бачимо, як Китай і Росія співпрацюють щодо Тайваню і визнають, що це місце, де Китай точно хоче, щоб Росія співпрацювала з ними. Ми не бачимо причин, чому б вони цього не робили,

– сказала Хейнс.

Під час слухань у Сенатському комітеті з питань збройних сил, сенатор-республіканець Майк Раундс запитав Хейнс потенційний сценарій розвитку подій. Він також обговорював з головою Агентства оборонної розвідки планування Пентагону на випадок потенційної координації дій Росії та Китаю.

Генерал-лейтенант Джеффрі Круз відповів, що Міністерство оборони США стало ще більше стурбоване вимогами до спільних сил у середовищі, "де Росія та Китай, безумовно, будуть співпрацювати".

Контекст: що варто знати

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Китай продовжує підтримувати Москву, попри заяви про нейтралітет. Пекін не висловлював офіційного засудження дій Москви, а китайські компанії залишаються важливими постачальниками товарів подвійного призначення для Росії.

США неодноразово закликали Китай утриматися від військової підтримки Росії та погрожували посилити санкції проти КНР у разі співпраці з Кремлем у військовій сфері. Вашингтон наголошує, що Китай не може вважатися нейтральною стороною, оскільки він є ключовим постачальником для російського оборонного сектору.

Піднебесна є найбільшим постачальником для російського військово-промислового комплексу технологій, які допомагають Росії відновлювати свої потужності. У 2023 році близько 90% російської мікроелектроніки та 70% імпорту верстатів надійшло з КНР, що свідчить про значний вплив Китаю на російську військову промисловість.

Раундс зазначив, що у разі конфлікту з однією країною, ймовірно, виникне другий фронт, що вплине на планування, обладнання та потреби в особовому складі.