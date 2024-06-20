Задовольняє потреби Путіна: чого прагне Кім Чен Ин від співпраці з Росією

Владімір Путін уклав угоду з Кім Чен Ином про всеосяжне партнерство. Вона передбачає також взаємну допомогу між країнами у випадку агресії проти однієї з них.

Завдяки тісній співпраці між КНДР та Росією позиції Пхеньяна в Тихоокеанському регіоні можуть підсилитись, що імовірно призведе до дестабілізації. Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, додавши, що це і є задум Кім Чен Ина.

Важливо Двоє проти вітру: чому Путін вперше за 24 роки прибув у КНДР і яка прихована роль Китаю

Перетворитися на тоталітарного монстра

Північні Кореї важливо створити обставини для посилення особистої ролі в Тихоокеанському регіоні. Це дозволить країні повернутися до переліку ключових міжнародних політичних гравців, які визначають, яким буде світ найближчими десятиліттями.

Водночас в умовах, коли Росія продовжує загарбницьку війну проти України, Кремлю дуже важливо демонструвати здатність домовлятися з іншими країнами.

Проте таких країн небагато. Північна Корея бачить у такій співпраці можливість посилити власну роль та отримати ресурси, яких їй раніше не вистачало. Це дозволить КНДР перетворитися на тоталітарного монстра – гегемона міжнародної політики, який зможе диктувати правила гри якщо не для усього світу, то принаймні для Східно-Азійського регіону,

– зазначив політолог.

Кім Чен Ин це чудово усвідомлює та шукає шляхи, щоб задовольнити потреби Путіна і натомість отримати можливості для запуску супутників, для посилення своїх ядерних програм, зокрема з підводними ядерними човнами.

Путіну це допоможе досягти бажаного, посилити зв'язки з Північною Кореєю, які дозволяють цим країнам формувати важливий союз, щоб загрожувати не лише країнам Заходу, але й з інших позицій спілкуватися з країнами Азії,

– підкреслив Максим Джигун.

В публічній площині від Путіна та Кім Чен Ина не було чутно заяв щодо ядерних навчань чи ядерного компонента співпраці. Очільники Росії та Північної Кореї дуже побоюються демонструвати свої войовничі ядерні здатності та бажання. Однак, за припущенням політолога, за зачиненими дверима імовірно вони про це говорили.