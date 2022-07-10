росія продовжує перевозити морем крадене в Україні зерно: нові фотодокази

росія перевозить морем крадене українське зерно. Його помітили у протоці Босфор в Туреччині.

Відповідні дані оприлюднив турецький споттер. Фото розмістили 9 липня.

Зауважте російське судно із краденим українським зерном таки вийшло з порту Туреччини: реакція МЗС

росія вивозить крадене в України зерно

росія систематично викрадала промислові обсяги зерна з окупованої території України: російський корабель SV Konstantin пройшов через Босфор в напрямку Егейського моря, перевозячи незаконно привласнене зерно з окупованого Севастополя до Ізміру,

– мовиться у повідомленні.

У протоці Босфор помістили судно росії з краденим в України зерном / Фото Yoruk Isık

Коротко про викрадення росією нашого зерна

росія не вперше вивозить українське зерно під своїм прапором та продає іншим країнам. Однак для України наші порти заблоковані через окупантів.

Зокрема, "Схеми" стверджують, що росія системно вивозить зерно з України в Туреччину. Наприклад, тільки у травні 2022 року вороги могли вивезти з тимчасово окупованих територій України понад 180 тисяч тонн зерна. Воно, за попередніми оцінками, могло обійтись у понад два мільярди гривень.

Пані посол з особливих доручень при МЗС України Ольга Трофімцева заявила, що Україна втрачає орієнтовно 170 мільйонів доларів недоотриманого валютного виторгу через блокування роботи морських портів.

Буквально 3 липня Туреччина затримала судно з краденим росіянами зерном. Та вже 7 липня країна відпустила його.

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