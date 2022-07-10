росія продовжує перевозити морем крадене в Україні зерно: нові фотодокази

10 липня 2022 , 02:57
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Джерело:

Yoruk Isık

росія перевозить морем крадене українське зерно. Його помітили у протоці Босфор в Туреччині.

Відповідні дані оприлюднив турецький споттер. Фото розмістили 9 липня. 

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росія вивозить крадене в України зерно

росія систематично викрадала промислові обсяги зерна з окупованої території України: російський корабель SV Konstantin пройшов через Босфор в напрямку Егейського моря, перевозячи незаконно привласнене зерно з окупованого Севастополя до Ізміру,
– мовиться у повідомленні. 

У протоці Босфор помістили судно росії з краденим в України зерном / Фото Yoruk Isık

 

Коротко про викрадення росією нашого зерна

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Автор: Діана Квасневська