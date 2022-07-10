росія продовжує перевозити морем крадене в Україні зерно: нові фотодокази
10 липня 2022 , 02:57Читать новость на русском
Джерело:Yoruk Isık
росія перевозить морем крадене українське зерно. Його помітили у протоці Босфор в Туреччині.
Відповідні дані оприлюднив турецький споттер. Фото розмістили 9 липня.
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росія вивозить крадене в України зерно
росія систематично викрадала промислові обсяги зерна з окупованої території України: російський корабель SV Konstantin пройшов через Босфор в напрямку Егейського моря, перевозячи незаконно привласнене зерно з окупованого Севастополя до Ізміру,
– мовиться у повідомленні.
У протоці Босфор помістили судно росії з краденим в України зерном / Фото Yoruk Isık
Коротко про викрадення росією нашого зерна
- росія не вперше вивозить українське зерно під своїм прапором та продає іншим країнам. Однак для України наші порти заблоковані через окупантів.
- Зокрема, "Схеми" стверджують, що росія системно вивозить зерно з України в Туреччину. Наприклад, тільки у травні 2022 року вороги могли вивезти з тимчасово окупованих територій України понад 180 тисяч тонн зерна. Воно, за попередніми оцінками, могло обійтись у понад два мільярди гривень.
- Пані посол з особливих доручень при МЗС України Ольга Трофімцева заявила, що Україна втрачає орієнтовно 170 мільйонів доларів недоотриманого валютного виторгу через блокування роботи морських портів.
- Буквально 3 липня Туреччина затримала судно з краденим росіянами зерном. Та вже 7 липня країна відпустила його.
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