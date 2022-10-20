Вирок режиму Путіна, – Саакян про співпрацю Росії з Іраном та санкції

Росія отримує від Ірану дрони-камікадзе, якими потім атакує Україну. Це свідчить про те, що сама країна-агресорка через санкції вже не здатна виробити нічого значущого.

Про це 24 каналу сказав політолог Олег Саакян. Водночас він зауважив, що запроваджені зараз санкції не будуть критичними для Ірану. Вони є радше попереджувальними.

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У Росії навіть не можуть скопіювати те, що вдалося Ірану

Саакян зазначив, що Росія намагається на себе натягнути роль такого собі православного Ірану. Але вона схожа на Іран так, як російські безпілотники на іранські.

Немає реального ідеологічного релігійного стрижня. Немає всіх тих інструментів, і насамперед культура інша,

– сказав політолог.

Відповідно, за його словами, те, що в Ірані вдалося, у Росії навіть скопіювати неможливо. А Іран перебував під значно меншою кількістю санкцій.

Іран не перебував увесь час у ситуації війни. До того ж із ворогом, який є не набагато слабшим від Ірану. І з суспільством, яке не підтримує цієї війни,

– пояснив Саакян.

Він зауважив, що війна з Ізраїлем – це такий собі обмін люб'язностями. Але немає значної війни безпосередньо на кордоні. До того ж Іран у цьому дуже не зацікавлений, його непокоїть ситуація щодо Карабаху.

"Це вирок самому путінському режиму"

Саакян зауважив, що Росія у війні проти України використовує зброї та боєприпасів більше, ніж може виготовити. Їй потрібно ще 10 років поповнювати запаси, якби росіяни мали змогу виробляти у тій же кількості, яка була до запровадження санкцій.

Те, що Росія зараз вимушена купувати іранські безпілотники, і те, що зараз анонсується передача ракет від Ірану Росії, – це є вирок самому путінському режиму,

– наголосив він.

Також, за словами політолога, це є демонстрацією того, що під санкціями Росія не здатна виробити нічого значущого та в потрібній їй кількості, як би окупанти не напружувалися.

А живої сили – баби ще народять у Росії, це відомо. А ось "Іскандери", безпілотники, танки – не народилися в Росії такі баби, які можуть їх народити,

– сказав Саакян.

Адже, наголосив політолог, росіяни дуже серйозно обмежені в кількості ресурсу.

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Чи вплинуть на Іран нові санкції

Саакян заявив, що санкції, які зараз запроваджені Заходом, не будуть критичними для Ірану. Він їх жорсткість не відчує. Але ці обмеження є попереджувальними.

Це для того, щоб Іран далі не просунувся в допомозі Росії, зокрема, не передав ракети. Якщо він передасть ракети, то це будуть більше санкцій, які будуть уже відчутними,

– наголосив політолог.

Він додав, що Іран це чудово розуміє, тому прямо не визнає надання Росії безпілотників та повністю відмежовується від можливості постачання ракет. Іранці також ведуть свої приховані перемовини із Заходом і намагаються так піднімати ставки.

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