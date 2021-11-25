Росія у листопаді масово звозила до кордону з Україною важку військову техніку: нові дані CIT

Аналітики Conflict Intelligence Team ще на початку листопада розповідали про скупчення військ Росії біля кордонів України. Утім, тоді вони дійшли висновку, що нічого особливого не відбувається.

Натомість вже через 3 тижні вони побачили чимало нових свідчень руху російських військ та техніки. І тепер вважають, що до січня – лютого їхня кількість може сягнути рівня квітневої кризи.

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Як зазначили в Citeam (Conflict Intelligence Team), "відколи ми опублікували наш попередній матеріал (вийшов у перших числах листопада – 24 канал) про нарощування російського угруповання біля кордону з Україною, ситуація значно змінилася".

Вже станом на кінець листопада відомо, що:

У районі Єльні зафіксували зосередження сил Центрального військового округу – техніку 41 армії, яку у вересні та жовтні туди перекинули.

До полігону "Погоново" поїхали від Воронежа БМП-2, САУ (самохідні артилерійські установки) "Мста-С" та танки Т-80У.

19 листопада на станції Мічуринськ-Воронезький зняли ешелон з боєприпасами, машинами хімічної розвідки РХМ-6 і важкою вогнеметною системою "Сонцепек".

Буквально за останні кілька днів з'явилися відео, де ешелони з БМП-3 та БТР-82 прямують з Буя, де розташована 22 центральна база зберігання техніки, у Валуйки – за 23 кілометри від кордону з Україною.

Також до 4 танкової дивізії, яка на початок листопада були єдиним новим військовим російським з'єднанням біля українського кордону, тепер ще додалися щонайменше деякі формування 1 танкової армії, окремі частини 49 та 58 армій Південного військового округу тощо.

Окрім цього відомо й про прибуття нових російських військ до окупованого Криму:

Наприклад, мовиться про 49 та 58 армії. А ще 34 окрему мотострілецьку бригаду, яку побачили біля Ставропілля 11 листопада.

А також про 42 гвардійську мотострілецьку дивізію, ешелон з танками Т-72Б3 якої потрапив на відео дорогою до Криму.

Окрім військ до кордону України, вочевидь, звозять і техніку, причому в кількості, яка насторожує, і яку лише з натяжкою можна спробувати пояснити переозброєнням діючих частин,

– наголосили у Conflict Intelligence Team.

Усе це свідчить, зазначає група, про зосередження сил приблизно у масштабах квітня цього року. Хоча концентрація військ відбувається дещо повільніше, ніж тоді.

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А проте якщо темпи будуть такими ж, то дійсно загальна чисельність угруповання військ Росії біля кордону України та в окупованому Криму значно перевищить квітневі показники якраз до кінця зими 2022 року.

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