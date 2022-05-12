Росія лякає Фінляндію та Швецію, що вони – можлива наступна ціль, якщо підуть у НАТО

12 травня 2022 , 22:08
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У Росії заявили, що нібито вступ Фінляндії та Швеції в НАТО не буде ударом для Кремля. Проте вони пригрозили країнам російськими військовими.

Відповідну заяву зробив заступник постійного представника Росії при ООН Дмитро Полянський на засіданні Організації Об'єднаних Націй. Це трапилось після того, як з'явилась інформація про подання заявок цих країн на вступ до Альянсу вже наступного тижня. 

Важливо Фінляндія і Швеція хочуть одночасно подати заявки в НАТО на початку наступного тижня, – ЗМІ

Росія лякає Фінляндію та Швецію своїми військовими

Полянський заявив, що нібито вступ Швеції та Фінляндії до НАТО не буде ударом з безпеки Росії й вони "готові протистояти загрозі Альянсу".

Щойно Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи Альянсу будуть там, ці території стануть можливою ціллю для російських військових,
– від безсилля озвучив чергові погрози Полянський.

Щодо України, то російські пропагандисти пишуть, мовляв, сказав – позиція Росії щодо бажання Києва вступити до ЄС змінилася, тепер вона "подібна з позицією щодо вступу України до НАТО". Тобто Москва традиційно проти приєднання нашої держави до Євросоюзу та Альянсу. 

До речі, 12 травня Володимир Зеленський заявив президенту Фінляндії Саулі Нііністьо, що Україна підтримує їхній вступ до НАТО. Перед цим Фінляндія запевнила, що вони підтримують Україну.

Що відомо про вступ Фінляндії та Швеції до НАТО

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Автор: Діана Квасневська