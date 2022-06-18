Росія маніпулюватиме і спробує примусово вивезти людей з Сєвєродонецька, – британська розвідка

Вже кілька днів поспіль російські та сепаратистські чиновники стверджують, що вони намагаються створити "гуманітарні" коридори, щоб вивезти із Сєвєродонецька цивільне населення.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії. Наразі у місті, де тривають запеклі бої, залишається близько 15 тисяч українців.

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Відновлення наступу та евакуація населення: нові дані британської розвідки

Розвідка вважає, що за попередні 48 годин Росія кинула основні зусилля для руху на південь від Ізюма з метою просування в глиб Донецької області. Таким чином противник намагається оточити сили ЗСУ, які перебувають у Сєвєродонецьку.

Після цього в планах окупантів оголошення загальної евакуації тамтешнього населення на територію Росії.

З 14 червня російські та сепаратистські чиновники стверджують, що вони намагаються створити "гуманітарні" коридори, щоб цивільні особи могли евакуюватися з Сєвєродонецька,

– йдеться у повідомлені розвідки.

Росія вже має схожі прецеденти, як на території України, так і в Сирії, додають у британському відомстві. За їхніми словами, використання односторонньо оголошених "гуманітарних" коридорів – це механізм для маніпуляцій та "нав’язування примусового переміщення населення"

Цивільні, які залишаються у місті, скоріш за все, з підозрою будуть реагувати на інформацію про оголошення таких коридорів. Утім, наразі можливостей для евакуації обмаль – раніше росіяни активно руйнували мости, щоб перекрити будь-яке сполучення із містом. Водночас запропонований Росією маршрут, на думку розвідки, пролягатиме через окуповане місто Сватове.

Якщо мирні жителі, які потрапили в пастку, не приймуть пропозицію вийти через коридор, росіяни вважатимуть це приводом гатити по них, зіставляючи із військовими об'єктами.

Що відбувається у Сєвєродонецьку

Раніше розвідка Великої Британії розповіла , що російські війська контролюють більшу частину Сєвєродонецька. Російська тактика ведення війни в містах, яка покладається на інтенсивне використання артилерії, завдала великої побічної шкоди всьому місту.

За словами Гайдая, найгарячіша точка Луганщини – Сєвєродонецьк, де тривають вуличні бої. Він наголосив, що окупанти не контролюють місто повністю. Найважча ситуація у:

селах обласного центру,

Тошківці,

Золотому.

До того ж російські загарбники не полишають спроб відрізати трасу Лисичанськ – Бахмут.

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