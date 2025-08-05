Під атакою росіян цієї ночі опинилось місто Лозова, що на Харківщині. Внаслідок масованої атаки БпЛА загинула одна людина, ще 10 осіб постраждало. Під ударами 34–х БпЛА опинились об'єкти транспортної інфраструктури. Горіли адміністративна, виробнича, складська та інші будівлі, а також дах вокзалу.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко повідомила, що з 02:30 Росія впродовж двох годин атакувала місто Лозова понад 30 ударними безпілотниками типу "Герань-2".

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Про наслідки атаки на Лозову

Основною ціллю росіян в Лозовій став залізничний вокзал. Будівля вокзалу суттєво пошкоджена, як і депо, склади потягів. Внаслідок атаки в місті сталося чимало пожеж, зокрема в житловому секторі.

З самого ранку комунальники і електрики працюють для відновлення електро- та водопостачання. Наразі ще триває аналіз ситуації щодо пошкоджень.

Щодо вбитого, це 55-річний чоловік, черговий механік. Зазнали поранень чертверо працівників залізниці. Ще шестеро жителів Лозової опинилися під атакою, серед них двоє підлітків: 13-річна дівчина і 14-річний хлопець. У них стрес. Є кілька людей, яких госпіталізували,

– розповіла Черненко.

Наслідки удару по Лозовій / Фото: ДСНС Харківщини

Під атакою минулої доби опинилася не лише Лозова, є троє загиблих внаслідок удару по Вовчанщині (село Лиман) та Чугуївщині (село Лосівка). В Лимані росіяни полювали FPV-дронами на місцевих, які їхали на мопеді. Серед загиблих чоловік 49-ти років, наразі встановлюється особа іншої жертви – це жінка, удар в ней був прицільний, тому її тіло дуже сильно обгоріло. В Лосівці ворог обстріляв житлові будинки, через удар згорів 47-річний чоловік.