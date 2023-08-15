Росія масовано атакувала Україну: у Луцьку приліт у промислове підприємство, є постраждалі

Цієї ночі окупанти масовано атакували Україну ракетами. Вибухи, зокрема, пролунали на Волині. Наразі відомо про двох постраждалих.

Під час нічної тривоги у Волинській області працювала ППО. Однак, є влучання в одне з підприємств.

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Що відомо про атаку на Луцьк сьогодні

На жаль, маємо "приліт" в одне із підприємств промисловості в обласному центрі. Наразі відомо про двох потерпілих. Про їх стан згодом повідомимо,

– зазначив очільник ОВА.

Юрій Погуляйко додав, що на місці працюють усі відповідні служби. Також попросив не розповсюджувати інформацію про деталі події.

Міський голова Луцька Ігор Поліщук також підтвердив влучання. Зазначив, що інформація щодо постраждалих уточнюється.

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