Росія масовано атакувала Україну: у Луцьку приліт у промислове підприємство, є постраждалі
Джерело:Юрій Погуляйко
Цієї ночі окупанти масовано атакували Україну ракетами. Вибухи, зокрема, пролунали на Волині. Наразі відомо про двох постраждалих.
Під час нічної тривоги у Волинській області працювала ППО. Однак, є влучання в одне з підприємств.
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Що відомо про атаку на Луцьк сьогодні
На жаль, маємо "приліт" в одне із підприємств промисловості в обласному центрі. Наразі відомо про двох потерпілих. Про їх стан згодом повідомимо,
– зазначив очільник ОВА.
Юрій Погуляйко додав, що на місці працюють усі відповідні служби. Також попросив не розповсюджувати інформацію про деталі події.
Міський голова Луцька Ігор Поліщук також підтвердив влучання. Зазначив, що інформація щодо постраждалих уточнюється.
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У Львові є влучання в житлові будинки
- Цієї ночі серія гучних вибухів пролунала і на Львівщині. У Львові є влучання в житлові будинки. На верхніх поверхах спалахнула пожежа.
- Очільник ОВА розповів, що в обласному центрі уламки ракет впали на багатоквартирні житлові будинки на вулицях Патона та Каховській. Було загоряння. Є руйнування. Людей евакуювали.
- На жаль, є постраждалі. Їм надають всю необхідну медичну допомогу. Інформації про загиблих наразі не надходило.
- Невеликі загоряння також фіксували і в інших частинах Львова. Їх оперативно загасили.
- Окрім того, в одному з гіпермаркетів через падіння уламків ракети стався обвал стелі.
- Також надійшла інформація про пошкодження транспортних засобів.
- У Ставчанах пошкоджені 10 будинків. Уже відомо про людей, які зазнали легких травм.
- Пошкоджені будинки також у Суховолі. Постраждалих наразі немає.