На Харківщині "Шахед" скинув боєприпаси відтермінованої дії: у чому їх найбільша підступність

Увечері 4 липня 2025 року від потужних російських атак постраждала Харківська область, зокрема Чугуївська громада. Окупанти використали більше десятка безпілотників.

Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко, зазначивши, що одна із зон, по якій били росіяни, є цивільно-промисловим районом. Окрім цього окупанти атакували також житлові квартали та приватний сектор. Рятувальники всю ніч працювали в Чугуєві. Пожежу на одній з локацій і досі продовжують гасити.

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Наслідки влучання у Харківській області

Анна Черненко зауважила, що у Чугуївській громаді були серйозні влучання через масовану атаку ворога.

На одній із локацій прильоту "Шахед" скинув боєприпаси відтермінованої дії, які вибухають не одразу, а за кілька годин,

– сказала вона.

Кореспондентка наголосила, що це вкрай небезпечна зброя, яка може детонувати в будь-який момент. Буває, що цивільні після атаки приходять на місце влучання. Вона радить так не робити, адже тільки експерти знають, коли там абсолютно безпечно для мешканців області.

На жаль, через масовану атаку 11 людей постраждало, серед них – двоє дітей, зокрема десятирічний хлопчик та чотирнадцятирічна дівчинка,

– зазначила Анна Черненко.

Це вкотре доводить – росіяни атакували Харківську область, застосовуючи звичні терористичні методи. Вони били виключно по цивільних.

Варто додати, ​​що протягом останнього тижня російські війська суттєво активізувалися на Південно-Слобожанському напрямку, різко збільшивши кількість штурмів – від 5 – 7 до понад 25 за добу. Біля Вовчанська ворог застосовує малі піхотні групи чисельністю до 10 осіб. Також фіксуються спроби переправи через річку Оскіл, однак українські Сили оборони продовжують перешкоджати планам ворога.