Масований удар по Одещині забрав життя людини, ще двоє – поранені

Російські війська 27 вересня здійснили чергову масовану атаку на південні райони Одеської області. Під ворожим вогнем опинилися цивільні об'єкти, серед яких медичний заклад та склади із зерном.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

Які деталі атаки?

Нічний обстріл завдав значних руйнувань місцевій інфраструктурі. Очільник області Олег Кіпер зазначив, що окупанти пошкодили житловий будинок, готель і звичайний магазин.

Також відомо про пошкодження виробничого цеху, складських приміщень і вантажних автомобілів. У ДСНС уточнили, що через атаку загинула 1 людина, ще 2 – поранені.

Рятувальники та комунальники продовжують розбирати завали й фіксувати збитки, завдані російськими снарядами. Головною мішенню ворога знову стали об'єкти, які не мають жодного стосунку до військової інфраструктури.

Завдяки тому, що під час повітряної тривоги більшість працівників перебувала в укритті, вдалося уникнути великої кількості жертв,

– підкреслили в ДСНС.

Наслідки обстрілу: дивіться фото ДСНС та ОВА

Нагадаємо, раніше ми писали, що напередодні окупанти також масовано атакували Одещину. Тоді внаслідок ворожого удару на півдні регіону зазнали пошкоджень понад десять приватних і багатоквартирних будинків.

Крім того, як вже повідомлялося на нашому сайті, 24 вересня росіяни вщент розтрощили гіпермаркет "Нова Лінія" в Одесі. Ворожі снаряди поцілили у непрацюючу комерційну будівлю, а також зачепили дах міської лікарні та продуктові склади.