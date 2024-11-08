Вигоріло все, – Братчук розповів про наслідки страшної атаки по Одещині

Росіяни у ніч на 8 листопада завдали масованого удару дронами по Одесі та Одеському району. Внаслідок удару загинула одна людина, дев'ять зазнали поранень.

Пошкоджені приватні будинки, горіли складські приміщення. Як розповів 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, також руйнації зазнав навчальний заклад.

До теми Масована атака "Шахедами" по Одесі: відомо про щонайменше одну жертву

Які наслідки удару по Одесі

Унаслідок російського удару постраждала одна з найстаріших шкіл Одеси – ліцей №125 у мікрорайоні Крива Балка. Фасад можна буде відбудувати, але значних руйнувань зазнала система опалення, дах.

Жодних занять проводитися не буде. Учні займатимуться онлайн. Хоча, можливо, хтось і офлайн захоче займатися. Добре, що ніхто не постраждав, попри те, що були охоронці. Люди по сигналу тривоги пішли в укриття, і це врятувало їм життя,

– наголосив Братчук.

Ще один удар прийшовся по історичній частині міста. Як правило, це приватна забудова та різні підприємства.

У деяких житлових будинках виникла пожежа. Вигоріло все. На підприємствах були пошкоджені автомобілі, автомобільна техніка, логістичні об'єкти та складські приміщення. Там також вирувала пожежа,

– додав він.

Ситуацію ускладнювали уламки, які падали, а також повітряна тривога. Через це ДСНСники не могли одразу виїхати й приступити до рятувальної операції.

Відбивали атаку і системи протиповітряної оборони, і мобільні вогневі групи. Правоохоронні органи фіксують черговий воєнний злочин Росії проти України.

Звернімо увагу, унаслідок ворожого удару загинув 46-річний чоловік. Він перебував в автомобілі на момент атаки "Шахедами".

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого