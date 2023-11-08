Спочатку прицілювалися: Ігнат сказав, який тип озброєння почав масово залучати ворог
Російські окупанти масово застосовують для атак проти України керовані авіабомби. Ворог може випустити до 100 КАБ за добу. Зокрема, загарбники б'ють по позиціях ЗСУ.
Про це 24 Каналу розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він зауважив, що керована авіабомба може нести 500 кілограмів вибухівки.
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"Вони зробили щось на кшталт західного JDAM з бомбою ФАБ-500. Зробили там крила, блок управління, який дозволяє керованій авіабомбі летіти на відстань приблизно 70 кілометрів з місця пуску до місця влучання. Спочатку вони прицілювались, випробовували ці вироби, зокрема, по Херсонщині. Бериславський район дуже страждав", – сказав він.
Якщо раніше це були поодинокі випадки, то зараз ворог може випустити по прифронтових територіях до 100 керованих авіабомб за добу. Це серйозна загроза.
Як протидіяти ворожим КАБ
Юрій Ігнат зазначив, що окупанти чіпляють одну – дві керовані авіабомби до літака Су-35 або Су-34 та випускають або з тимчасово окупованих територій України, або з моря, або з території Росії.
Літак підіймається на висоту понад 10 тисяч метрів, розганяється понад звуком до півтори тисячі кілометрів і більше та з великої висоти на великій швидкості випускає цю бомбу. Керована авіабомба, відділяючись від літака, розправляє крила та планує до своєї цілі.
Висока швидкість та розріджене повітря має менший опір. Це дозволяє керованій авіабомбі пролітати приблизно 70 кілометрів до місця влучання. КАБ можна протидіяти, знищують їх носії.
Протидіяти цим загрозам потрібно, усуваючи саме носії – літаки. Протидіяти літакам далекобійними зенітно-ракетними системами типу Patriot або літаками F-16 з ракетами, здатними діставати російські літаки Су. Принаймні відлякувати їх від наших кордонів, відтісняючи у такий спосіб,
– підкреслив речник.
Росія застосовує КАБ: головне
- Росія масово використовує КАБ, щоб атакувати Україну. Зокрема, 6 листопада депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань розповів, що за одну добу окупанти випустили рекордну кількість керованих авіаційних бомб – 87 КАБ по регіону.
- Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що ворог досить часто запускає керовані авіабомби по Херсонській області. Для окупантів КАБ – це альтернатива артилерії. На ділянках, де вони не мають достатньо ресурсів або добре працює контрбатарейна боротьба з боку ЗСУ, росіяни застосовують цю зброю. Крім того, такі запуски допомагають не ставити під загрозу авіацію.
- Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, які є засоби протидії російським керованим авіабомбам. За словами Ігната, протидіяти ворожим КАБ може достатня кількість систем ППО великого радіуса дії, зокрема, ЗРК Patriot або SAMP/T. Але найкраще проти керованих авіабомб спрацюють винищувачі F-16.