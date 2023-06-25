Росія досі має перевагу в авіації: що дозволить ЗСУ ефективно протистояти

Російські терористи мають перевагу в авіації. Аби ефективно протистояти ворогу, ЗСУ потрібно більше засобів ППО далекого радіусу дії типу SAMP/T, Patriot, IRIS-T та винущувачі F-16.

Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, Україні потрібно працювати із країнами-партнерами, щоб отримати більше такої зброї.

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ЗСУ потрібно більше ППО та авіації

Нарожний зазначив, що окупанти використовують вертольоти К-52, літаки, бомби, зокрема керовані авіаційні "КАБ", ракети. Ворог має перевагу в авіації.

У нас не вистачає засобів ППО далекого радіусу дії типу SAMP/T, Patriot, IRIS-T, щоб на великій відстані збивати літаки ворога. Ідеально було б мати F-16, які могли б на відстані 140 – 150 кілометрів збивати ворожі літаки,

– вважає він.

Україна очікує від країн-партнерів винищувачі F-16. На думку військового експерта, ЗСУ точно ще не отримають їх до осені 2023 року.

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