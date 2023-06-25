Росія досі має перевагу в авіації: що дозволить ЗСУ ефективно протистояти
Російські терористи мають перевагу в авіації. Аби ефективно протистояти ворогу, ЗСУ потрібно більше засобів ППО далекого радіусу дії типу SAMP/T, Patriot, IRIS-T та винущувачі F-16.
Таку думку 24 Каналу озвучив військовий експерт Павло Нарожний. За його словами, Україні потрібно працювати із країнами-партнерами, щоб отримати більше такої зброї.
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ЗСУ потрібно більше ППО та авіації
Нарожний зазначив, що окупанти використовують вертольоти К-52, літаки, бомби, зокрема керовані авіаційні "КАБ", ракети. Ворог має перевагу в авіації.
У нас не вистачає засобів ППО далекого радіусу дії типу SAMP/T, Patriot, IRIS-T, щоб на великій відстані збивати літаки ворога. Ідеально було б мати F-16, які могли б на відстані 140 – 150 кілометрів збивати ворожі літаки,
– вважає він.
Україна очікує від країн-партнерів винищувачі F-16. На думку військового експерта, ЗСУ точно ще не отримають їх до осені 2023 року.
Нарожний про російську авіацію: дивіться відео
Україна отримає F-16: останні новини
- Президент України Володимир Зеленський припустив, що в України план щодо постачання багатоцільових винищувачів буде вже влітку. Тоді ж, на його думку, розпочнеться тренувальний період. Водночас він наголосив, що наша держава продовжить тиск і намагатиметься пришвидшити дати.
- Український лідер вкотре підтвердив, що під час контрнаступу наші військові не використовуватимуть винищувачі F-16.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українські пілоти вже нібито почали опановувати західні винищувачі F-16. У Повітряних силах спростували цю заяву. Наразі українські пілоти ще не почали навчання в Європі на літаках F-16.
- У Данії заявили, що можуть передати нашій державі багатоцільові західні винищувачі, але є одна умова. Виконувач міністра оборони Данії Троельс Лунд Поульсен зауважив, що для передачі Україні F-16 необхідно буде спочатку звернутися до США за дозволом.
- Видання Politico пише, що навчання українських льотчиків на винищувачах F-16 може відбутись у Румунії.