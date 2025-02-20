Трамп заявив про "козирі" Росії у можливих переговорах про мир

Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "має козирі" у потенційних мирних переговорах стосовно закінчення війни через окупацію великої частини українських територій.

Про це американський лідер заявив під час свого перельоту до Вашингтона, повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC. Водночас він запевнив, що Росія нібито прагне миру та закінчення війни.

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Що заявив Трамп про Росію

На його думку, Росія має "козирі" на будь-яких потенційних перемовинах, оскільки "захопила велику територію" України. За його словами, Росія прагне закінчення війни, яку сама ж розпочала. На запитання, чи вірить він, що Росія хоче миру, Трамп відповів позитивно.

Я думаю, що росіяни хочуть, щоб війна закінчилася, я дійсно так думаю. Я думаю, що у них є козирі, тому що вони захопили велику територію. У них є козирі,

– заявив президент США.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп зробив заяву щодо того, чи зможе Україна повернути свої території. За його словами, не варто розраховувати на кордони 2014 року. Але він припускав, що вдасться повернути контроль над частиною нині окупованої території.

До слова, ISW повідомляло, що Небензя вимагає, щоб Україна поступилася приблизно 30% території Донецької, Запорізької та Херсонської областей, які зараз не окуповані Росією. Наразі російські війська окупували приблизно 99% території Луганської області.