Росія має важливе завдання: що задумав Путін та як має реагувати українська влада

Україна – демократична держава, тому обмеження свободи слова чи політичної діяльності проросійських сил у країні може призвести до негативних наслідків та зіграти "на руку" Кремлю.

Якщо Україна обирає демократію, то влада має знайти спосіб працювати з ризиками у вигляді проросійських сил. Про це в коментарі 24 каналу сказав політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи" Петро Бурковський.

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"Завдання Росії – підірвати довіру західних союзників до України"

Петро Бурковський зазначив, що якщо Україна буде вважатися "не демократичною державою", то це зашкодить підтримувати партнерські відносини із західними державами. Коли йдеться про підштовхування до якихось радикальних дій на рівні: "давайте когось заборонимо", "когось утиснемо" – це навпаки може грати на руку Росії, пояснив аналітик.

Окрім того, що Росія має завдання – поширювати свій наратив та свої меседжі на території України, набагато важливіше завдання для Кремля – знищити імідж України як демократичної держави й таким чином підірвати довіру наших західних союзників. Петро Бурковський Політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва"

Україна має діяти згідно з законом

Тому українській владі потрібно чітко дотримуватися закону. Це стосується не лише, наприклад, корпоративного управління, виборчого законодавства, дотримання верховенства права. А у тому числі взаємовідносин між владою та опозицією.

Коли Зеленський закривав ці телеканали, то було не лише повноваження РНБО, а й розуміння цих дій та незаперечення з боку західних держав, що дуже важливо. В ідеальному світі було б добре, якби таких політичних сил не існувало, але в реальному світі нам треба робити вибір між авторитаризмом та демократією,

– додав Бурковський.

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За словами аналітика, якщо ми робимо вибір на користь демократії, то, на жаль, в тому вигляді, в якому зараз є проросійські сили в Україні – "ОПЗЖ", "Партія Шарія", яка здобула голоси та пройшла в низку місцевих рад, групи депутатів інших партій, які сповідають проросійські погляди, не мали б працювати в державних органах. Але Україні потрібно працювати з цими ризиками в інший спосіб – не в силовий.

Петро Бурковський / Фото Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва"

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