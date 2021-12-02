Росія має відвести війська від кордону з Україною, – Блінкен
2 грудня 2021 , 16:15Читать новость на русском
Джерело:"Європейська правда"
Ентоні Блінкен закликав Росію згорнути військове нарощування біля кордону України. Держсекретар США наголосив, що країна-агресорка порушує гельсінкські принципи і постійно підриває основи ОБСЄ.
За словами Блінкена, Штати стурбовані наявними доказами того, що Росія може планувати подальшу істотну агресію проти України. Відповідну заяву держсекретар США зробив у Стокгольмі під час пленарної сесії засідання ради глав МЗС країн ОБСЄ.
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Під час зустрічі з главою МЗС країни-агресорки Сергієм Лавровим Блінкен заявив, що Росія має відвести війська від кордону з Україною.
Блінкен закликав Росію:
- поважати суверенітет і територіальну цілісність України;
- зробити кроки до деескалації;
- згорнути військове нарощування;
- повернути сили на нормальні мирні позиції;
- імплементувати Мінські домовленості.
Зустріч Блінкена та Лаврова
- Держсекретар США зустрівся з главою МЗС Росії 2 грудня.
- Розмова тривала близько 40 хвилин.
- Блінкен заявив, що Росія постійно перешкоджає роботі ОБСЄ.
- Окрім того, Держсекретар США попередив Лаврова: у випадку агресії проти України, Росію чекатимуть серйозні санкції.