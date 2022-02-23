Росія зігнала до України майже весь свій флот

23 лютого 2022 , 14:59
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Джерело:

"Українська правда"

Росія розгорнула у Чорному та Азовському морях 46 бойових кораблів з усіх своїх флотів. Центр оборонних стратегій запевняє, що такого нарощування не фіксували з часів розпаду СРСР.

Експерти нагадали, що під виглядом масштабних навчань Кремль організував фактичну морську блокаду Чорноморського узбережжя України в період з 13 по 19 лютого 2022 року.

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Такі дії за Резолюцією ООН визнаються актом агресії, проте зараз немає жорсткої реакції від українських партнерів та НАТО. Мало того, з початку року в Чорному морі взагалі відсутні кораблі нечорноморських країн НАТО, що з огляду на минулі роки є абсолютно нетиповою ситуацією.

У Середземному морі перебуває безпрецедентна кількість російських сил – 17 бойових кораблів зі складу всіх чотирьох флотів Росії, зокрема:

  • 2 ракетних крейсери,
  • ще 7 ракетних кораблів різних типів, включно з 2 ракетними підводними човнами.

Центр оборонних стратегій запевняє, що такого нарощування не фіксували з часів розпаду СРСР. Навіть передбачено блокування потенційно можливого заходу багатоцільової авіаносної групи США в Східне Середземномор'я.

Зверніть увагу! Раніше посол України у Туреччині Василь Боднар заявив, що Україна має право звернутись до Туреччини з проханням закрити для Росії протоки у Чорне море. Звернутися Україна може відповідно до конвенції Монтре. Вона передбачає, що Туреччина сама ухвалює рішення, які кораблі пускати.

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Автор: Альона Захарова