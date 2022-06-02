Росія мобілізувала всі свої сили, щоб зірвати європейський рух України, – Зеленський

Володимир Зеленський увечері 2 червня традиційно звернувся до українців. Він нагадав, що за декілька тижнів очікують відповідь ЄС щодо питання про статус кандидата для України.

Український лідер наголосив, що кожен інструмент, особливо публічні дискусії та заклики, необхідно залучати на повну. Зеленський подякував усім, хто вже висловився на підтримку нашої держави, повідомляє 24 канал.

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Зокрема, у відповідь на мої запитання у зверненнях до парламентів, форумів, людей на площах, різних містах Європи, які мітингували на підтримку України. Маємо розуміти, що Росія зараз мобілізувала усі свої сили, щоб зірвати європейський рух України,

– наголосив президент.

Відмова Україні буде величезною дестабілізацією для континенту

Зеленський також повідомив, що ЄС поступово рухається до впровадження 6 пакету санкцій проти Росії. Зеленський зізнався, що дається він складно, адже сенс цього пакету обмежень – передусім у нафті.

Під час онлайн-звернення на Міжнародному безпековому форумі GLOBSEC у Братиславі Зеленський зауважив, що відмова Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство матиме масштабні негативні наслідки для світу. Це стане найбільшим дестабілізаційним фактором на континенті.

Зеленський нагадав, що Україна упродовж 99 днів протистоїть повномасштабній російській навалі. Європа для підтримки має робити насамперед 3 кроки. Зеленський пояснив, що має на увазі:

постачання зброї, фінансову та політичну підтримку;

санкції проти Росії;

єдність Європи.

Президент зауважив, що не може бути навіть спокуси у Росії допускати, начебто європейські країни не підтримають Україну у питанні надання статусу кандидата на членство у ЄС.

"Бо якщо Росія відчує, що Європа дає слабину і може залишити Україну без очевидно необхідного рішення про кандидатство, то це буде одним із найбільших дестабілізаційних факторів для континенту за увесь час повномасштабної війни Росії проти України", – заявив Зеленський.

Окрім того, він додав, що надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі – це велика мотивація для українського народу. За словами Зеленського, таке рішення демонструватиме те, що Європа поважає українців та вважає їх рівними.

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