Під час останніх атак по Україні запускали "Шахеди", виготовлені у Росії, – Гуменюк
Росія почала атакувати територію України дронами-камікадзе "Шахед" які виготовила на своїй території. Про це свідчить маркування БпЛА кирилицею.
Таку заяву зробила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. Вона наголосила, що Росія також почала запускати БпЛА з території Кримського півострова, передає 24 Канал.
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Україну атакують "Шахеди" російського виробництва
Гуменюк повідомила, що на збитих під час нещодавніх атак "Шахедах" знайшли маркування кирилицею. Це свідчить про те, що дрони – російського виробництва.
Те, що на залишках тих "Шахедів", які були знайдені після останніх атак, були вже маркування до прикладу кирилицею, говорить про те, що виробництво в них вже російське,
– наголосила Гуменюк.
Крім того, окупанти почали запускати дрони-камікадзе й з нового напрямку – Кримського півострова. Гуменюк пояснила, що у більшості випадків росіяни атакують "Шахедами" на Півдні зі східного узбережжя Чорного моря, проте використовувати почали й Крим.
Ба більше, противник намагається використовувати особливості ландшафту для того, аби приховати їх пересування. Для цього вони використовують низький прохід над Чорним морем та річища річок.
"Вони використовують для пусків декілька маршрутів і намагаються використати особливості ландшафту для того, щоб приховати свої пересування", – повідомила речниця ОК "Південь".
У Росії будують завод з виробництва "Шахедів": що відомо
- Білий дім 9 червня оприлюднив інформацію, що Іран допомагає Росії будувати завод з виробництва дронів-камікадзе "Шахед". Його створюють в особливій економічній зоні "Алабуга".
- Згодом, 7 липня, видання Financial Times заявило, що завод в зоні "Алабуга", що у Татарстані, будують під прикриттям. У Росії стверджують, що компанія під назвою "Альбатрос" буцімто виготовлятиме "сільськогосподарські дрони", проте журналісти впевненні – там виготовлятимуть БпЛА для атак по території України.
- Крім того, Іран також може перенести виробництво "Шахедів" до Білорусі. У такий спосіб Іран зможе оминути західні санкції, а також зможе розв'язати логістичні проблеми для Росії.