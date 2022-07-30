росія могла вчинити теракт в Оленівці термобаричною зброєю, – InformNapalm

У ніч проти 29 липня росіяни вбили близько 50 українських полонених в Оленівці. Експерти вважають, що жодних доказів того, шо це був обстріл GMLRS немає. Швидше за все, це була термобарична зброя.

Про це мовиться у публікації міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. Теракт вчинили росіяни, які ще до вбивства в Оленівці порушували Женевські конвенції.

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Оленівка – всього за 15 кілометрів від фронту

Утримання військовополонених так близько до фронту порушує статтю 19 Третьої Женевської конвенції, що робить це воєнним злочином,

– пишуть в InformNapalm.

Колонія в Оленівці, де утримували українських полонених, розташована всього за 15 кілометрів від фронту. Розслідувачі кажуть, що сенсу бити на таку близьку відстань дорогими ракетами GMLRS – нема.

Оленівка роками була табором для полонених

Оленівка багато років була виправною колонією, а останні роки – табором для полонених. Цю інформацію знали всі. Натомість росія не хотіла повертати додому оборонців "Азовсталі", які могли свідчити про воєнні злочини ворога.

росіяни спеціально хотіли перекласти вину на HIMARS

Українці дуже ефективно викорстовують американські HIMARS, отож окупанти вирішили інсценувати обстріл саме ракетою GMLRS

росіяни зробили те саме з CAESAR: обстріляли місто Донецьк, а потім звинуватили CAESAR,

– пояснили розслідувачі.

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Разом з тим загарбники некомпетентні у роботі РСЗВ, тому інсценування було невдалим, адже будівля, по якій начебто вдарили, досі стоїть. Ба більше, всередині навіть не посунулись з місць ліжка. Великі збитки – від вогню.

Головним доказом, що це не була ракета GMLRS, є відсутність ударного кратера. Ракета розірвала б загиблих, а не спалила б.

Є версія, що росіяни вистрелили всередину термобаричними боєприпасами РПО-А "Шмель" або МРО-А. Ця зброя є в так званій "республіці" донецьких бойовиків ще з 2014 року.

Головне про теракт в Оленівці: коротко

Внаслідок теракту в Оленівці загинули близько 50 українських військових, ще понад 70 дістали поранення.

Президент Володимир Зеленський назвав це вбивство черговим воєнним злочином росії, а в ОП повторили вимогу визнати росію країною-спонсоркою тероризму.

Рідні захисників "Азовсталі" вимагають від Червоного Хреста та ООН негайно відправити своїх представників в Оленівку. В ООН вже пообіцяли провести розслідування.

Дивіться у відео – експерт про причини теракту в Оленівці: