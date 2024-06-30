У НАТО підозрюють, що Росія замінувала підводну інфраструктуру ЄС в Північному морі, – The Times

НАТО має серйозні підозри, що Росія могла замінувати критичну підводну інфраструктуру Європейського Союзу в Північному морі. Нею Кремль особливо цікавиться із початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Підозри з'явилися після отримання даних від компаній, що управляють ключовими нафтовими та газовими буровими установками, трубопроводами, електричними та телекомунікаційними кабелями. Нашкодити інфраструктурі можуть невійськові судна.

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Росія може здійснювати шпигунські або диверсійні дії

У Times кажуть, що Росії потрібні човни для виконання шпигунських місій, бо супутникові знімки не досягають морського дна.

Від осені 2022 року, коли сталися диверсії на газопроводах "Північний потік", захист критично важливої ​​підводної інфраструктури став одним з основних напрямків діяльності НАТО та ЄС, які мають вихід до моря.

У виданні також зауважили, що основні цілі для спецслужб Кремля – кабелі електропостачання, телефонні кабелі і нафтові та газові трубопроводи. Особливо вони ними зацікавилися після повномасштабного вторгнення в Україну. І хоча жодних доказів мінування кабелів у територіальних водах Бельгії чи Нідерландів у Північному морі немає, але у 2022 році вибухівку знайшли на одному з британських кабелів.

Сьогодні шпигунство виявити складніше. Якщо раніше для нього використовувалися в основному дослідницькі судна або військові кораблі, то тепер ми частіше бачимо невійськові судна,

– сказав фахівець із морської безпеки бельгійського підрозділу Томас де Шпігелере.

. Бельгійська газета De Tijd опублікувала статистику, що за останні 10 років понад 160 невійськових російських суден здійснили 945 підозрілих дій. Щонайменше 749 із них відбулися в радіусі одного кілометра від трубопроводів у Північному морі. Ще 72 – сталися поблизу кабелів електроенергії, а решта 124 – у районах, де прокладені телекомунікаційні кабелі.

Інформація про ці місця має вирішальне значення, якщо Москва вирішить здійснити диверсію на системах енергокомунікацій, під'єднатися до кабелів зв'язку або маніпулювати ними. До того ж масштаб операцій Росії за кордоном наразі досягнув рівня, небаченого з часів холодної війни.

"Російські кораблі вже викликають підозру, навіть якщо вони дотримуються цілком нормального режиму плавання. Тому що кожне російське судно, навіть якщо воно працює на приватну компанію, все одно працює на державу. Аномалії в плаванні не обов'язково є підозрілими. Але підозріло, якщо це відбувається над трубопроводами і кабелями", – сказав Шпігелере.