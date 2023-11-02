Блоки та дахи: Financial Times розповіла, як Україна готується до атак на енергетику
Джерело:Financial Times
Україна продовжує готуватись до ймовірних атак Росії на наші об'єкти інфраструктури. Адже напередодні зими Кремль знову почав бити по нашій енергетиці.
Видання наголошує, що останні тижні вороги атакують ракетами та безпілотниками енергетичну інфраструктуру. Іноземні журналісти розповіли, як наша країна готується до атак ворога.
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Як Україна готується до атак росіян по енергетиці
Україна запевнила журналістів видання, що цього разу ми підготовлені краще, ніж торік. Зокрема, на критичній підстанції електромережі на півночі України звели стіну з бетонних блоків для захисту трансформаторів, а навколо іншої прилеглої підстанції – габіони (циліндричні конструкції), які наповнені камінням або піском.
За даними видання, по всій країні встановлюють мішки з піском та сітчасті дахи для захисту сотень невеликих цілей, які можна знищити одним ударом та спричинити масове відключення електроенергії.
Ми називаємо це пасивним захистом,
– заявив український прем'єр Денис Шмигаль.
За його словами, Україна набагато більш підготовлена після тестування та вдосконалення своїх укріплень. Він уточнив, що не мовиться про захист на 100%, проте такі заходи спрацювали у 80 – 90% випадків. Особливо це спрацювало проти дронів, які відхиляються від курсу чи уламки яких падають на критично важливу інфраструктуру після збиття.
Іноземні журналісти розповіли, що під землю перенесли елементи інфраструктури, які не потребують вентиляції. Адже пошкоджені електричні кабелі можна швидко замінити, проте ремонт підстанцій та трансформаторів займає більше часу.
Та видання зауважило, що запасні частини зберігаються у прикордонних країнах-союзниках, що дає можливість їх швидко замовити.
Україна намагається захисти об'єкти енергетики
- Голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що Україна буде піонером у світі щодо захисту об'єктів енергетичної інфраструктури. Адже ми перші у світі прикриваємо деякі елементи інженерним захистом.
- За словами Кудрицького, триває будівництво відповідних інженерних споруд. Окрім того, станції "Укренерго" стануть першими об'єктами, які матимуть "такі рішення просунутого захисту проти дронів".
- До речі, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів іноземним журналістам, що Україні, ймовірно, доведеться запроваджувати нормовані відключення електроенергії на 1 – 2 години, якщо буде понад 10 градусів морозу. Окрім того, Харченко сказав, що у випадку масованих атак не може спрогнозувати масштаби відключень.