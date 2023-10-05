Науседа відповів на слова Зеленського про можливі атаки Росії на країни Балтії
Президент Литви заявив, що справді Україна є першим форпостом свободи. За його словами, у Кремля справді могли б бути інші цілі.
Гітанас Науседа заявив, що це могло б бути за умови, якби була зламана Україна, проте запевнив – цього не трапиться. Так литовський лідер відреагував на слова Володимира Зеленського на саміті Європейської політичної спільноти у Гранаді 5 жовтня, пише 24 Канал.
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Як відреагував президент Литви на слова Зеленського
Видання LRT написало, що Гітанас Науседа погодився з думкою, що у випадку, якщо Росія "зламає" Україну, то в неї з'являться нові цілі.
Ви не можете не погодитися. Ми завжди говорили, що Україна – перший форпост свободи. Якби Україна була зламана, а ми вважаємо, що цього не станеться, то це були б інші цілі,
– заявив президент Литви.
Науседа пригадав, що ймовірною наступною метою росіян Володимир Зеленський назвав країни Балтії та інші держави. У цьому контексті литовський лідер зауважив, що ціною величезних зусиль та жертв Україна виграє час, щоб країни встигли:
- підготуватися;
- ще більше зміцнити систему колективної оборони НАТО;
- зробити кроки зі зміцнення їхньої власної системи.
Гітанас Науседа запевнив, що Україна виграє, і хребет Росії буде зламано.
Якою була реакція лідерів ЄС на слова про "повернення Путіна" у 2028 році
Дмитро Кулеба розповів в ефірі телемарафону, що учасники саміту Європейської політичної спільноти, що проходить у Гранаді записали слова Володимира Зеленського, що у випадку заморозки війни в Україні Росія може атакувати й інші країни 2028 року.
Всі взяли ручки й записали слова президента. Це було дуже помітно, наскільки вони продзвеніли в повітрі. Лідери звернули на них увагу, і я переконаний, що президент досягнув своєї мети, артикулювавши цю загрозу,
– заявив глава МЗС України.
За словами міністра, на саміті Європейської політичної спільноти рішення ухвалюються на двосторонніх зустрічах.
Дмитро Кулеба також зауважив, що на тлі трагедії, яка відбулась в Куп'янському районі на Харківщині, ключові теми — це надання Україні ППО, зенітних та важких систем, антидронової зброї та засобів радіотехнічної боротьби.
"Тобто все те, що дозволить нам запобігати подібним трагедіям й подавити здатність росіян бомбити наші міста та села. Це була ключова тема. У президента є конкретні домовленості, я зараз не можу їх озвучувати, але більше таких систем буде в Україні за результатами візиту президента до Гранади", – заявив міністр закордонних справ України.
Що заявив Зеленський про загрозу "замороження" війни
- Володимир Зеленський 5 жовтня, виступаючи на саміті Європейської політичної спільноти в Іспанії, заявив, що важливо зупинити Росію саме зараз. Адже Кремль вже розглядає майбутні сценарії, мовиться про особливо небезпечні сценарії.
- Президент України сказав, що будь-яка пауза та будь-яке заморожування ситуації призведе лише до нового критичного моменту у 2028 році.
- Зеленський розповів з посиланням на розвідку: "Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то 2028 року Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал і у Росії буде достатньо сили атакувати країни, які у фокусі російської експансії".
- Президент України сказав, що мовиться про країни Балтії та держави, де присутні російські сили. Тобто заморожування війни дасть Росії можливість зробити висновки, щоб не допустити нових помилок.