Росія постійно тримає угруповання по всьому кордону: які від них загрози для України

Росія постійно накопичує військові сили поблизу українського кордону. Є загроза, що ворог може посилювати там наступ на деяких ділянках, проте про масштабні успіхи, ймовірно, не мовиться.

Таку думку 24 Каналу висловив OSINT-аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, зазначивши, що у противника немає сил, щоб захопити кілька районних центрів Сумської області. Він пояснив, що у цьому районі, поблизу села Басівка та Новеньке, діють ті підрозділи, які воювали під Суджею – вони дуже виснажені.

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Можливості масштабного наступу росіян

Віталій Кононученко вважає, що масштабний наступ окупантів на Суми поки неможливий, однак вони можуть просунутися в села вздовж українського кордону.

Яка ситуація на Сумщині: карта

"Такі дії ми можемо бачити вздовж всього кордону, можливо, північніше в бік Глухова, в сторону річки Сейм. Все тому, що у ворога там доволі зручні позиції, а саме висоти", – висловився він.

Також відомо, що росіяни на території Білорусі планують розмістити 100 – 150 тисяч людей. Це велике угруповання, проте як ворог його залучатиме поки немає остаточної інформації.

OSINT-аналітик нагадав, що з квітня 2022 року і до зараз всі угруповання російських військ на території Білорусі мають тільки одну мету – відтягнути українські підрозділи, щоб ті стерегли кордон з цією країною.

Ймовірність того, що звідти можна очікувати якийсь масштабний наступ мінімальна. Але на білоруських полігонах росіяни отримують певний військовий вишкіл,

– сказав він.

Щодо наступу ворога, то, на думку Кононученка, він можливий вздовж лінії державного кордону, який межує із Росією. Однак, з огляду на спроможності росіян, максимальне просування вглиб українських територій може відбутись максимум на 10 кілометрів у кількох точках. Це за умов поганого сценарію для ЗСУ.