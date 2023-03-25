Окупанти можуть готувати "жест доброї волі" на Херсонщині: в ОК "Південь" назвали ознаки

Наталія Гуменюк розповіла, що Збройні Сили України витискають з ворогів "добру волю" для відходу з території Херсонської області. Це відбувається з допомогою бойових дій.

Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що ознаки "доброї волі" росіян у Херсонській області є, пише 24 Канал. Варто зауважити, що окупанти намагаються там пакувати намародерені речі та відправляти їх в Росію.

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Що відбувається у Херсонській області

Вже навіть мешканці Херсонщини як Правобережної, так і Лівобережної, знають "народну прикмету" – коли окупанти починають перевдягатись у цивільне і дуже ретельно пакувати все намародерене і відсилати в обмін на постачання боєприпасів за "поребрик" своє майно, – це як правило підготовка до тих самих "жестів",

– заявила Наталія Гуменюк.

Вона додала, що такі "жести" нас влаштовують, якщо росіяни самі спакуються та поїдуть.

Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня розповіла, що такі дії ворога спровоковані нашою бойовою роботою, нашою інтенсивністю ведення бойових дій.

"Ми говорили про те, що ми зачищаємо смугу хоча б у 30 кілометрів для того, щоб полегшити життя Правобережжю", – заявила речниця.

Чому Генштаб ЗСУ зробив заяву про відхід ворога з Нової Каховки та спростував її

У вечірньому зведенні 23 березня Генеральний штаб ЗСУ заявив, що, мовляв, всі підрозділи армії окупанта залишили Нову Каховку.

Та вже о 19:55 23 березня Генштаб ЗСУ спростував свою заяву: "Окупанти й досі тимчасово знаходяться у Новій Каховці. Інформація про начебто відхід противника з даного населеного пункту була оприлюднена внаслідок некоректного використання наявних даних".

Українські військові запевнили, що вони звільнять і Нову Каховку.

Начальниця Об'єднаного пресцентру сил оборони Півдня пояснила, чому впродовж декількох годин прозвучали ці заяви.

Військові теж вірять в хороше та інколи видається бажане за дійсне. Спочатку це була така масована ротація, яка в принципі спровокувала розуміння, що війська пакуються та виходять,

– пояснила Наталія Гуменюк.

Вона додала, що після виходу одних підрозділів, зайшли інші. Речниця сказала, що у населених пунктах, які прилягають до урізу води Лівого берега, така робота проводиться часто. Адже їх вороги використовують як місця відновлення бойових підрозділів після повернення з більш гарячих точок.