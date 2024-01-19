Почнуть не з Сувальського коридору: німецьке ЗМІ проаналізувало сценарії нападу Росії на НАТО
Джерело:RND
Німецьке видання Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) продовжило та поглибило статтю Bild щодо нападу на НАТО. На думку журналістів, є два основні сценарії, як можуть розвиватися події, передає 24 Канал.
Днями Bild випустила матеріал, де йшлося про імовірний напад Росії на НАТО. Журналісти посилалися на секретний документ, в якому було названо терміни, коли може спалахнути війна на європейському континенті.
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Як бачать майбутню війну з Росією в НАТО
Утім, в RND стверджують, що цей документ не є секретним. Це базовий сценарій, з якого виходять у НАТО.
Росія може спробувати напасти на Альянс через Швецію – атакувавши острів Готланд. Він стратегічно важливий, адже звідти можна атакувати і Балтику, і скандинавські країни, і Німеччину. У вересні 2022 року країни НАТО провели навчання, спрямовані на відсіч імовірної атаки на Готланд.
Де розташований шведський острів Готланд: показуємо на карті
Іншим можливим напрямком російської агресії у бік НАТО може стати атака на країни Балтії – те, про що постійно говорять політики та аналітики.
Росія може напасти на країни Балтії: деталі
Що цікаво, не йдеться про блискавичний штурм Сувальського коридору. Журналісти говорять про те, що російська агресія може розгортатися в три етапи.
Спершу це будуть не військові дії, а радше гібридні. Почнеться нагнітання обстановки, яке має посилити ворожнечу між литовцями, латишами, естонцями та російськомовною меншиною та спричинити конфлікти в країнах Балтії. Імовірно, цей етап уже розпочався, а вислання симпатиків Росії із країн Балтії є корисним Кремлю.
Далі настане черга масштабних військових навчань. Можливо, вони пройдуть у Білорусі, тобто біля кордону з Польщею та Литвою.
Останнім, третім етапом стане власне наступ з Білорусі та спроба захопити Сувальський коридор. Звісно ж, аргументація воєнних дій буде очікуваною – "захист співвітчизників". Щоб уникнути ядерної війни, Альянсу запропонують змиритися з російськими військами в країнах Балтії.
Яка роль Білорусі в можливій війні Росії і НАТО
Ця країна може стати плацдарм для російської агресії, як це було 2022 року в Україні. Тоді Білорусь пропустила війська Росії, але сама не вступила у війну. Втім, є вірогідність того, що цього разу Лукашенко не зможе відсидітися в тилу.
Ситуація в світі накаляється
- Білорусь посилила свою військову доктрину, вперше заговоривши про ядерну зброю. До цього її буцімто змусили войовничі заяви країн НАТО, передусім Польщі. Документ можуть ухвалити в квітні.
- Голова СЗР Литвиненко вважає, що в разі поразки України Путін захоче захопити інші пострадянські країни, а відтак і переділити сфери впливу в світі. Але якщо Україна переможе, він утратить вплив на низку регіонів.
- А в ISW говорять, щоросійські засоби РЕБ у Калінінграді значно впливають на Польщу та країни Балтії.