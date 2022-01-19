Росія може напасти на Україну з Білорусі, – Держдеп США

США розглядають переміщення російських військових до Білорусі як підготовку до нападу на Україну. Про це вже "приватно" поговорили з Мніськом.

У Вашингтоні непокояться через пересування російських військ у напрямку Білорусі. Про це заявила високопоставлена представниця Держдепу.

До теми Раптова перевірка: російські війська вже прибули в Білорусь для спільних навчань

Припускають, що Росія може напасти на Україну зі сторони Білорусі.

Вибір часу примітний, і, звичайно, викликає побоювання, що Росія може розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб, можливо, напасти на Україну з півночі,

– сказала чиновниця.

Вона додала, що США розповіли про свої побоювання білоруській владі "в приватному порядку".

Росія стягує війська до Білорусі

Перші підрозділи російських військ прибули до Білорусі 18 січня. Ймовірно, у лютому Москва та Мінськ збираються проводити спільні військові навчання. Про них наприкінці 2021 року заявляв кремлівський лідер Володимир Путін. Важливо, що навчання відбудуться поблизу українських кордонів.

Разом з тим Росія вже почала проводити військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Залучили близько 3 тисяч військових і важку техніку.

Загроза нападу Росії: що відомо

Ще восени Росія почала стягувати війська до кордонів України. Тоді в українській розвідці зробили заяву, що Москва може напасти у січні – лютому 2022 року.

Нещодавно розвідка США попередила, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Хочуть створити так звані "приводи" для вторгнення.

США розглядають 18 сценаріїв розвитку подій, якщо Росія нападе на Україну. Їх суть не озвучували, але цілком ймовірно, що вони включають жорсткі санкції.

Москва каже, що також має свої "сценарїі", але їх менше.

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