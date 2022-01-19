Росія може напасти на Україну з Білорусі, – Держдеп США
Джерело:Держдеп США
США розглядають переміщення російських військових до Білорусі як підготовку до нападу на Україну. Про це вже "приватно" поговорили з Мніськом.
У Вашингтоні непокояться через пересування російських військ у напрямку Білорусі. Про це заявила високопоставлена представниця Держдепу.
До теми Раптова перевірка: російські війська вже прибули в Білорусь для спільних навчань
Припускають, що Росія може напасти на Україну зі сторони Білорусі.
Вибір часу примітний, і, звичайно, викликає побоювання, що Росія може розмістити війська в Білорусі під виглядом спільних військових навчань, щоб, можливо, напасти на Україну з півночі,
– сказала чиновниця.
Вона додала, що США розповіли про свої побоювання білоруській владі "в приватному порядку".
Росія стягує війська до Білорусі
Перші підрозділи російських військ прибули до Білорусі 18 січня. Ймовірно, у лютому Москва та Мінськ збираються проводити спільні військові навчання. Про них наприкінці 2021 року заявляв кремлівський лідер Володимир Путін. Важливо, що навчання відбудуться поблизу українських кордонів.
Разом з тим Росія вже почала проводити військові навчання зі стрільбами в прикордонних районах з Україною. Залучили близько 3 тисяч військових і важку техніку.
Загроза нападу Росії: що відомо
- Ще восени Росія почала стягувати війська до кордонів України. Тоді в українській розвідці зробили заяву, що Москва може напасти у січні – лютому 2022 року.
- Нещодавно розвідка США попередила, що Росія може готувати спецоперацію на Донбасі під чужим прапором. Хочуть створити так звані "приводи" для вторгнення.
- США розглядають 18 сценаріїв розвитку подій, якщо Росія нападе на Україну. Їх суть не озвучували, але цілком ймовірно, що вони включають жорсткі санкції.
- Москва каже, що також має свої "сценарїі", але їх менше.
Може бути цікаво – Велика Британія перекидає до України протитанкові системи: