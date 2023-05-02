Резніков заявив, що Росія може готуватися до "жесту доброї волі": що на це вказує

Глава Міноборони Олексій Резніков вважає, що через поразки на полі бою Росія може озвучити черговий "жест доброї волі". Він допускає, що "жест доброї волі" росіяни аргументують штучно спричиненою техногенною катастрофою на своїй території.

Резніков повідомив, що в Кремлі шукають варіанти можливих сценаріїв, яким чином можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

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Резніков розповів, як Росія може обіграти "жест доброї волі"

Глава Міноборони звернув увагу на те, яка риторика лунає з уст російських пропагандистів. Зокрема, у Росії обговорюють, що треба завершувати так звану "спецоперацію".

"Якщо вже поспостерігати за низкою публічних висловлювань на російських ресурсах, то можна побачити, що вже лунають фрази, мовляв: "Треба, напевно, закінчувати "СВО", "треба переходити до оборони", "треба утримати наші "новоприбулі" території", – сказав він.

Резніков додав, що пропаганді доведеться якось пояснювати чергові успіху українського контрнаступу.

"Адже в разі чергового успіху української армії, який є абсолютно очікуваним і для них, потрібно зрозуміти, як "продавати" у себе всередині, як подавати це народу? У них же теж перегріті були очікування: Київ за три дні і "СВО" за три тижні. І хоча пропаганда в Росії працює прекрасно, але з кожним разом усе складніше", – зазначив він.

Глава оборонного відомства не виключає, що Росія готує "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму. Він наголосив, що це не його прогноз, а міркування.

Це не мій прогноз, а міркування, але все ж таки я не здивуюся, якщо в них з'явиться в сценарії якась проблема, серйозного катастрофічного виду, техногенного, на території Росії. Скажімо, щось станеться з електростанцією, гідроелектростанцією, АЕС, з'являться ризики для населення, і це потребуватиме негайної уваги уряду, акумуляції ресурсів, зокрема солдатів,

– сказав Резніков.

За його словами, таким чином росіяни нібито зможуть пояснити людям, чому закінчують активні бойові дії в Україні.

"Тобто їм доведеться озвучити "жест доброї волі" під виглядом якогось катаклізму на території Росії", – резюмував глава Міноборони.

Росіяни переходять в оборону