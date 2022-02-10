Росія може підірвати Кримський міст, щоб почати нову агресію проти України, – InformNapalm

Росіяни можуть вдатися до серйозних провокацій у ході військових навчань у морях. Це потрібно їм, аби хоч якось виправдати агресію проти України.

Таку інформацію оприлюднив у своєму фейсбуці Роман Бурко. Він є керівником волонтерського проєкту Inform Napalm, який інформує про російську агресію проти України.

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Кремль шукає формальний привід для війни

Інсайдери InformNapalm в окупованому Криму стверджують, що Росія начебто планує створити casus belli, тобто формальний привід для розв'язування війни. Кремлівські спецслужби можуть піти на проведення диверсій "під чужим прапором" проти власних об'єктів, наприклад – Кримського мосту.

"Ці інсайди можна було б вважати черговою спробою залякування, але з інших джерел протягом тижня ми отримували наступні дані, які можуть доповнювати ці попередження", – пояснив Бурко.

Що вказує на підступні плани Росії

Керівник Inform Napalm розповів про проведення підводно-технічних робіт з очищення морських розсіювальних виходів мосту через Керченську протоку. Їх проводять російські військові, при чому – в умовах суворої конспірації.

Крім цього, розслідувачі дізналися, що на початку лютого окупанти проводили випробування плавзасобу невідомої конструкції та ще й без екіпажу. Це робили на базі аварійно-рятувального центру в окупованому Севастополі. Там, зокрема, тренують бойових плавців, які мають володіти навичками знищення кораблів, мостів та причалів.

Вищезазначені факти відбуваються на фоні потужної інформаційної кампанії Росії з фейками про "терористичні загрози від України",

– підкреслив Бурко.

Окупанти можуть підірвати Кримський міст

На його думку, все це лише доповнює припущення про те, що Кремль може готувати провокацію проти України. Мовляв, окупанти можуть підірвати мостові опори й натомість зухвало звинувачувати в цьому Україну.

Росія готується до блокади Чорного й Азовського морів

Росія оголосила, що закриє райони Чорного та Азовського морів з 13 по 19 лютого. Все це там пояснили нібито проведенням ракетних та артилерійських навчань.

Українське МЗС назвало такі дії неприпустимими. Адже вони фактично унеможливлять судноплавство в обох морях й загрожують наслідками для портів нашої держави.

Водночас у Військово-морських силах України запевнили, що готові до розвитку будь-яких сценаріїв та провокацій, а також захисту країни з морського напрямку.

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