Трамп налаштований на швидкі рішення: як позиція Росії може зіграти Україні на руку

Поки достеменно невідомо, як перемога Дональда Трампа на виборах у США вплине на війну в Україні. Проте нещодавні успіхи росіян на фронті могли додати окупантам надмірної впевненості у власних силах. Ймовірно, це роздратує дуже емоційного Трампа, який обіцяв, що швидко зупинить усі війни.

Про це 24 Каналу розповів політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зазначивши, що лідер республіканців, за результатами голосувань, матиме більшість і в Сенаті США, і в Палаті представників. У його руках буде зосереджена ледь не абсолютна влада.

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Росія може помилитись

Максим Несвітайлов зауважив, що Дональд Трамп налаштований на швидкі рішення. Є припущення, що він може якнайшвидше зв'язатися із Владіміром Путіним, щоб обговорити вирішення конфлікту на території України.

Але Росія зараз перебуває у сильній позиції. Це, неочікувано, може зіграти нам на руку. Росіяни мають успіхи на полі бою, Путін зміг суб'єктивуватись на міжнародній арені, зокрема поїздка в Монголію та саміт БРІКС. Такі події могли додати надто великої впевненості у своїх силах,

– сказав політолог.

Він припустив, що це призведе до значних помилок. Путін може спробувати, на фоні успіхів, тиснути на Трампа, вважаючи себе непереможним. Це, ймовірно, зіграє "злий жарт" із Росією, адже невідомо, як діятиме новий президент США у відповідь.

Зверніть увагу! Речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що Росія не вітатиме Трампа із перемогою на виборах, оскільки США "залишаються недружньою країною". У Кремлі допустили можливість діалогу щодо припинення війни в Україні, але лише після того, як він офіційного стане президентом.

Позиція України

За час передвиборчої кампанії Трампа керівництво України зайняло, на думку Несвітайлова, розумну позицію. Мовиться про позитивні відгуки щодо лідера республіканців та заяви про готовність співпрацювати з ним для досягнення миру на українських землях.

Наша держава лояльністю і сприйняттям думок Трампа може спробувати отримати щось необхідне для перемоги у війні з Росією. Новий президент США людина емоційна, він часто може приймати швидкі рішення,

– висловився політолог.

Він додав, що Україна має "вікно можливостей", проте чи буде абсолютний успіх поки невідомо.