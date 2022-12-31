Росія може порушити схему і днями, під час свят, завдати масованої атаки, – розвідка Британії

Росія може готувати черговий ракетний удар по території України найближчими днями, з метою підірвати моральний дух українського населення на свята.

Таку ймовірність озвучила розвідка Великої Британії станом на 31 грудня. Розвідники нагадали, що хоч лише два дні тому російські війська здійснили масовану атаку по Україні, вони знову можуть атакувати.

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Починаючи з жовтня, Росія загалом дотримується тенденції здійснення інтенсивної хвилі ударів кожні 7 – 10 днів. Росія майже напевно дотримується цього підходу, намагаючись перевантажити українську протиповітряну оборону,

– йдеться у звіті.

Водночас розвідувачі вважають реальною можливість того, що Росія "порушить цю схему" і завдасть чергового удару найближчими днями, "намагаючись підірвати моральний дух українського населення в період новорічних свят".

Не ігноруйте повітряну тривогу

Під час свого вечірнього звернення 29 грудня президент Володимир Зеленський теж зазначив, що окупанти, ймовірно, ще раз спробують зробити так, щоб наша країна зустрічала Новий рік в темряві. Тому українцям не варто в жодному разі ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Водночас у Повітряних силах ЗСУ зазначили, що Росія має достатньо носіїв, щоб завдавати масовані атаки по території України. Росія відновлює та поновлює парк авіаційної техніки. Ба більше, новий удар може бути сильнішим.

29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні ракетами та дронами. МВС повідомило про трьох загиблих і шістьох поранених, ДСНС – про пошкодження 28 об'єктів, з них 10 – критичної інфраструктури.

Відновити ж енергетичну відносну стабільність після нової атаки вдалось досить швидко. Так, Київ повернувся до стабілізаційних графіків відключення світла уже наступного дня.

Раніше розвідка Британії повідомила, що стратегія Росії зі знищення критичної інфраструктури України має не таку високу ефективність, як можна було очікувати, наприклад, на початку війни.