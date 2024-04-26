Буде дуже спекотно: воїн ЗСУ спрогнозував найближчі місяці на фронті

Росіяни можуть активізуватися на фронті, доки Україна очікує надходження зброї від США. Тому найближчим часом на фронті буде доволі гаряче.

Командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко зауважив 24 Каналу, що після того, як наші воїни отримають допомогу, можливості ворога суттєво зменшаться.

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Як діють росіяни

Федоренко зазначив, що російські окупанти мають чіткий план щодо окупації території України, і він для них залишається незмінним.

Як показує практика – зазвичай противник нарощує зусилля там, де найслабкіше місце,

– сказав військовий.

Він зауважив, що впродовж останнього місяця загарбники максимально активно завдають ракетних ударів по території України. Річ у тім, що противник розуміє, що у нас недостатньо засобів ППО і боєприпасів до них.

А вже за місяць-півтора, додав він, у Сил оборони з'являться набагато більше засобів ППО та боєприпасів до них, тож небо можна буде щільніше закрити. Тоді російські ракетні обстріли стануть значно менш ефективними.

Те ж саме відбувається й на лінії бойового зіткнення. Адже, наголосив Федоренко, противник чітко усвідомлює, що коли Сили оборони отримають допомогу, то у нього не буде шансів на більшості напрямків, щоб окупувати нашу землю.

Чого очікувати на фронті найближчим часом

Командир батальйону ударних БпАК зауважив, що зараз російсько-окупаційні війська мають завдання до конкретних дат окупувати певні населені пункти, а також тримати сталу динаміку.

Він пояснив, що ворог здійснив масовані ударно-штурмові дії із залученням великої кількості легкоброньованої техніки, артилерії та інших засобів, не реалізувавши поставлене завдання. Наші воїни відбили атаки окупантів, знищити їхню техніку й особовий склад.

Потім, за його словами, противник дає вказівку військам перегрупуватися, залучити весь наявний особовий склад і повторити ударно-штурмові дії, доки вони підтягують резерви, ремонтують і нарощують зусилля у техніці.

Це означає, що найближчі 1,5 – 2 місяці на лінії фронту буде дуже й дуже спекотно,

– наголосив Федоренко.

Так буде, додав він, до моменту, коли до Сил оборони України повною мірою надійде необхідне озброєння для того, щоб можна було позбавити противника ударно-штурмових спроможностей.

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