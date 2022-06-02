Росія може посилити обстріли через постачання Україні західної зброї, – NYT
Джерело:The New York Times
Росія може влаштувати провокацію для України, посиливши обстріли нашої країни. У Москві готові вдатися до провокацій через постачання Україні західної зброї.
У США побоюються ескалації через нову зброю
Експерти вважають, що Україну може чекати масований обстріл з боку Росії, що стане "перевіркою" для українських військових. Йдеться про те, чи завдасть Україна вогонь у відповідь по території Росії.
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Експерти зазначають, що ймовірний обстріл території України дасть зрозуміти, чи зможе Київ утриматися від удару території Росії.
Серед американських чиновників і політиків існує побоювання, що передача Україні важкого озброєння може призвести до ескалації. Причина в тому, що Росія вважає своєю територією анексований Крим і також визнала самопроголошені республіки на Донбасі.
Через це у США припускають, що ймовірні удари України по цих територіях можуть призвести до ескалації конфлікту.
США заявили, що по території Росії удари не завдаватимуться. Але в Україні є території, які Москва вважає своїми (Крим) чи юридично визнала (Донбас). Що буде, якщо удари новою зброєю Україна почне завдавати углиб цих територій – незрозуміло. Теоретично це може викликати ескалацію,
– йдеться у повідомленні.
Нова допомога від США
- Сполучені Штати Америки 1 червня схвалили 11 пакет військової допомоги Україні. Він включатиме надання реактивних систем залпового вогню HIMARS, Javelin, гелікоптери, ракети, боєприпаси, радари тощо.
- Американські ракетні системи залпового вогню здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри. Це більше, ніж у будь-якої іншої артилерійської зброї, яка є в України.
- У Росії очікувано почалася істерика. Зокрема, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров попередив Захід, що постачання Україні РСЗВ, може стати "серйозним кроком до неприйнятної ескалації".
- Водночас президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не збирається здійснювати атаки на території Росії. Глава держави зазначив, що Україну не цікавлять російські території.
- Заступник міністра оборони США Колін Каль розповів, що українським військовим знадобиться близько 3 тижнів для освоєння американських РСЗВ HIMARS.
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