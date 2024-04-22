Є два варіанти: військовий оглядач припустив, як Росія може посилити тиск на фронті

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про важкий період із середини травня в Україні. Його заяви адресовані українському суспільству, закордонним читачам та політикам, росіянам й мають характер психологічної війни.

Таку думку 24 Каналу висловив ізраїльський військовий оглядач Давид Шарп. Він припустив, що мав на увазі Буданов під "важкою ситуацією", яка може очікувати Україну найближчим часом на полі бою.

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"Якщо ми говоримо про посилення проблематичності ситуації в травні – червні, то це збільшення тиску на традиційних ділянках фронту, з більшим використанням резервів й, можливо, більшим масштабом завдання ударів по глибині території України", – зауважив військовий оглядач.

Амбітні цілі ворога

Ситуація на фронті й зараз складна. Запеклі бої точаться за Часів Яр, Новомихайлівку тощо. Проте положення з боку можливостей Збройних Сил України повинне покращитися, адже навіть поки допомога від США не надійшла вже немає сенсу економити й чекати тиждень, коли надійдуть боєприпаси.

Сили оборони можуть використовувати те, що було в запасі тут і зараз, адже бар'єр знятий і стратегічний запас Україна отримає. Однак важливо розуміти, що російська армія продовжить наступ.

Мені складно зрозуміти, на що натякає генерал Буданов. Я можу припустити, що додаткові резерви Росія підготувала й планує наприкінці весни – протягом літа посилити тиск у порівнянні з тим, що вже є зараз,

– мовив Шарп.

За його словами, є два варіанти розвитку подій: можливе відкриття нової ділянки фронту, наприклад, наступ на Харків з метою захоплення міста або його оточення, або спроби прорвати основний фронт з далекосяжними цілями.

"Такого роду амбітні цілі можна намагатися реалізувати тільки якщо створене значне угруповання. Другий варіант більш ймовірний, але потребує значних резервів. А щодо Харкова, який я навів, як приклад, то реалізувати цей план неможливо без мобілізації та створення масштабного угруповання, яке б всі помітили", – додав військовий оглядач.

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