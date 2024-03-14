Скористається нестачею боєприпасів: Росія може перехопити ініціативу на фронті, – ISW
Джерело:ISW
Російські загарбники можуть скористатися дефіцитом в українській армії боєприпасів та іншого військового обладнання. Причиною цього є затримка військової допомоги нашій державі від Сполучених Штатів.
Аналітики вважають, що росіяни зможуть зробити прорив на лінії фронту. Такий варіант розвитку подій може бути у разі, якщо кількість надання зброї нашій державі скорочуватиметься дедалі більше.
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Зможуть збільшувати або зменшувати масштаби
Російські війська можуть скористатися дефіцитом боєприпасів та іншого військового обладнання, спричиненими затримкою військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів.
Збереження Росією ініціативи на всьому театрі бойових дій збільшує ризики такого розвитку подій, дозволяючи російському військовому командуванню практично на власний розсуд збільшувати або зменшувати масштаби операцій в будь-якій точці лінії фронту,
– стверджують фахівці.
Ба більше, у зведенні згадується інтерв’ю німецького видання Der Spiegel із неназваними командирами української армії від 12 березня.
Командири заявили виданню, що майже усі українські частини й з’єднання потерпають від загальної нестачі боєприпасів, і що деякі українські підрозділи можуть утримувати свої поточні позиції лише завдяки тому, що російські війська "не атакують на повну силу".
Крім того, у звіті йдеться про те, що Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський попередив, що існує загроза просування російських підрозділів углиб українських формувань на певних ділянках фронту.
Джонсон дав обіцянку розблокувати допомогу для України
- Як зазначають сенатори, Майк Джонсон 13 березня озвучив ідею, за якою проєкт Палати представників може запропонувати Україні підтримку у форматі або кредиту, або ленд-лізу.
- Відповідна пропозиція спрямована на захист інтересів платників податків у США. У нового проєкту є потенціал, що він отримає достатньо голосів як у Палаті представників, так і в Сенаті.
- Паралельно спікер заявляв про створення інструменту на подобі того, який раніше пропонував республіканець Майк Маккоул.
- Він би дав зелене світло на конфіскацію суверенних активів Росії та передачу коштів від ліквідованого майна до фонду для підтримки нашої держави.
- Водночас Майк Джонсон не пригадав, чи планує він до цього проєкту вносити якісь норми, які стосувалися б південного кордону США. Адже якщо так і буде, то це знову може стати для демократів "червоною лінією".