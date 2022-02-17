Росія може вдатися до операції на Донбасі "під чужим прапором" і ми про це попереджали, – Трасс

Глава МЗС Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що Україну й досі попереджують про можливість провокацій зі сторони Росії. Держава агресорка може здійснити їх під "фальшивими прапорами".

За словами Елізабет Трасс, Велика Британія робитиме все можливе, щоб запобігти таким діям Кремля. Про це дипломатка заявила під час спільного брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою, інформує 24 канал.

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Росія є агресором

Міністерка закордонних справ Великої Британії наголосила на підтримці України. Елізабет Трасс рішуче заявила про те, що Росія є агресором.

Ми будемо продовжувати виявляти ці операції "під фальшивим прапором", будемо продовжувати виявляти їхні кібератаки й спроби підірвати стабільність в Україні,

– заявила Трасс.

Також очільниця британського МЗС підкреслила, що Україна є вільною, демократичною та незалежною державою. Трасс наголосила на тому, що Росія в міжнародних договорах погодилася поважати суверенітет України, зокрема і в Будапештському меморандумі.

Загострення на Донбасі: головне

17 лютого бойовики на Донбасі почали активно атакувати українські позиції на Донбасі. Зокрема у Станиці Луганській снаряд влучив у дитячий садок, у якому перебувало близько 20 дітей. Двоє працівників закладу отримали контузію.

Крім того окупанти влучили у двір школи, в якій перебувало 30 учнів та 14 працівників. На щастя, ніхто не постраждав.

Загалом бойовики 39 разів відкрили вогонь, унаслідок чого постраждало 4 осіб – 2 військових та 2 цивільних.

Через провокації Україна вимагає термінового проведення засідання Тристоронньої контактної групи.

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