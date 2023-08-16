"Алло, вас не чути": Росія хоче відключати мобільний зв'язок у надзвичайних ситуаціях

Кремль планує посилити контроль за приватними мобільними мережами. Звісно, офіційною причиною вони називають "зручність для користувачів".

Російські силовики зможуть вимикати мережу у випадку потреби для влади. Кремль прагне створювати у суспільстві картину, яка їм потрібна.

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Росія прагне контролювати всі сфери

Москва розглядає поправки до російської стратегії розвитку галузі зв’язку. Вони прагнуть, щоб цивільні оператори та правоохоронні органи використовували спільні частоти.

У випадку надзвичайних ситуацій російські силовики отримують повний контроль над всією мережею. Для звичайних людей же нібито також є "переваги" – цивільним відкриють доступ до раніше недоступних мереж.

В Інституті вивчення війни впевнені, що таким чином Росія може вимикати мережу у випадку надзвичайних ситуацій. Це можуть бути, наприклад, прориви російського кордону. У минулому такі ситуації викликали паніку серед населення підривали довіру до російської влади. Москва ж тепер отримає додатковий важіль на інформаційний простір.

Інформаційний вплив Москви