Росія цілком серйозно розглядає застосування на фронті танків Т-34, – офіцер ЗСУ
Росіяни почали знімати зі зберігання танки Т-54 і Т-55, які виготовлялися ще за часів Йосипа Сталіна. Втім, окупанти можуть почати розконсервовувати й ще старіші машини Т-34.
Так, навіть російські Т-54 і Т-55 вже не відповідають умовам ведення сучасної війни. Про це 24 Каналу розповів офіцер ЗСУ, боєць 1 бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець.
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Окупанти можуть відправити на фронт старі Т-34
Це гарно продемонструвала війна в Іраку, де танки Challenger розносили на друзки Т-54 і Т-55.
Це абсолютно застаріла, неадекватна техніка. Ба більше, російські військові цілком серйозно розглядають можливість розконсервування ще старіших танків, зокрема Т-34,
– зауважив офіцер ЗСУ.
Так, танк Т-34 – це машина часів Другої світової війни. Нещодавно Росія отримала 1 ешелон танків Т-34 від Північної Кореї. Окупанти пообіцяли у разі необхідності використати їх на фронті.
Відправлення на фронт Т-34 є повним безглуздям, але російські загарбники можуть піти на такий крок. Причиною цього насамперед є брак сучасної бронетехніки. Крім того, до цих машин є запчастини та снаряди, але в обмеженій кількості.
Росіяни розглядають можливість відправлення на фронт Т-34: дивіться відео
У середньому лише 1 з 4 танків Т-34 працює і може поїхати на фронт. Водночас решта 3 можуть піти на запчастини для нього.
Росія знімає зі зберігання Т-54 і Т-55: що відомо
- Дослідники CIT у березні 2023 року помітили, що росіяни перемішують ешелони з танками Т-54 і Т-55. Ці машини виготовлялись у перші роки після Другої світової війни та стояли на озброєнні радянської армії до 1970-х років.
- Військовий експерт Ігор Романенко розповів, що старі танки набагато простіші, і росіяни намагаються зліпити з кількох один нормальний танк. При цьому, за словами Романенка, окупанти застосовують радянський підхід до ведення війни – "не якістю, а кількістю".
- Боєць ЗСУ Кирило Сазонов наголосив, що старі радянські танки не зрівняються з новітнім озброєнням країн НАТО. Однак будь-який танк залишається небезпечною зброєю. Навіть такі старі танки можуть посилити позиції, чи то в атаці, чи то в обороні.