У мережі можна зустріти чимало повідомлень про те, що після операції "Павутина" Росія має великі проблеми з бортами стратегічної авіації. Припускають, що агресор може згорнути використання цих літаків у війні проти України або взагалі їх повністю втратити. Аналітики Defense Express проаналізували, чи є така ймовірність насправді.

Так, телеграм-канал "Кримський вітер" повідомив, що у Росії залишилося приблизно 60 літаків стратегічної авіації, а саме 16 Ту-95МС та 44 Ту-22М3, 24 Канал.

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Що пишуть у мережі?

Паблік наголошує, що через операцію "Павутина" окупанти були вимушені перекинути чверть свого авіаційного флоту (4 Ту-95МС та 11 Ту-22М3) на базу "Українка" – за 7 000 кілометрів від звичних точок запуску.

Тепер кожен виліт для російських ракетоносіїв означає: 12 400 кілометрів шляху в обидві сторони, 2 – 3 дозаправки у повітрі, понад 30 000 кілограмів пального, 11,5% річного ресурсу борту, всього 8 місій на рік на один літак

Телеграм-канал зауважив, що тепер стратегічна авіація ворога виснажується швидше. Також він наводить дані аналітиків з CSIS та RUSI. Ті, мовляв, стверджують, до 2027 року Росія змушена буде згортати далеку авіацію або втратить її безповоротно.

Чи справді Росія може втратити усю стратегічну авіацію до 2027 року?

У Defense Express тим часом зауважили, що цифри, наведені каналом щодо кількості літаків стратегічної авіації, які залишилися у Росії, неточні.

Аналітики нагадали за офіційну інформацію від СБУ, згідно якої окупанти 1 червня втратили 40 літаків дальньої авіації або 34 відсотки свого флоту. Крім того, йдеться не лише про Ту-95МС і Ту-22М3, але й про літаки А-50 та інші.

Є й більш песимістичні оцінки. Наприклад, від Міжнародного інституту стратегічних досліджень. Там казали про підтверджене ураження лише 14 "бортів" стратегічної авіації Росії.

Отже, ані українські, ані західні оцінки не підтверджують, що в окупантів начебто залишилось усього 16 Ту-95МС. А тому слід бути обережними в очікуваннях щодо виснаження потенціалу стратегічної авіації противника.

Ба більше, після 1 червня Повітряні сили щонайменше тричі повідомляли про застосування ворожих Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Моніторингові канали у липні писали про застосування противником стратегічної авіації 9, 11, 12, 21 та 27 липня 2025 року. Однак при цьому як аеродроми злету вказувались "Енгельс" та "Оленья" в європейській частині Росії.

Це означає, що також немає особливої підстави вважати, що тепер росіяни змушені залучати до масованих ракетних ударів літаки на далекосхідних аеродромах.

У Defense Express зазначають також, що навіть 10 відомих епізодів застосування загарбниками стратегічної авіації з 1 червня по 4 серпня є аномально високою величиною.

Крім того, у відкритому доступі експерти не знайшли, щоб у CSIS та RUSI справді говорили про те, що буквально до 2027 року Москві доведеться згортати використання своїх стратегічних бомбардувальників.