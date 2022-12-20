Росія може створити у Білорусі ударне угруповання мобілізованих, – Резніков
Є небезпека, що ворог знову повномасштабно атакуватиме Україну. До цього можуть активно готуватися у січні-лютому 2023 року.
Про це в ефірі національного телемарафону сказав міністр оборони України Олексій Резніков.
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"Коли ми говоримо про зимовий період, то оцінюємо готовність росіян через свій мобілізаційний резерв створити потенційне ударне угруповання", – сказав міністр.
Потрібен час
За словами Резнікова, існує ризик наступу з Білорусі, оскільки вона системно підтримує Росію та дозволяє атакувати зі своєї території. Проте не мовиться про вступ у війну саме білоруських військових.
Залучення армії Білорусі – це інше питання. Зараз ударних угруповань немає, їм потрібен час, але ми це побачимо. Наші військові та сили оборони готові до цього, – сказав Резніков.
Небезпека з Білорусі: останні новини
- Очільник Кремля Владімір Путін 19 грудня у Мінську зустрівся з Алєксандром Лукашенком. Американський політолог Раміс Юнус зазначив, що Путін привіз із собою величезну делегацію із найближчого оточення. На думку Юнуса, Росія прагне з'ясувати, коли Білорусь буде готова надати свою армію для війни.
- Аналітики американського Інституту війни вважають, що Лукашенко відхилив пропозицію Путіна відправити проти України свою армію. Самопроголошений президент переконує, що НАТО може вдертися до Білорусі, тому йому самому потрібні військові.
- Після візиту Путіна у Мінськ Росія почала перекидати техніку та особовий склад на південь Білорусі. Це 20 грудня зафіксували аналітики "Беларускі Гаюн".
- У Білому домі зазначили, що відстежують розташування росіян у Білорусі.