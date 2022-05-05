Росія може взяти оперативну паузу: чи можливий тоді контрнаступ ЗСУ

Незалежно від того, чи російським окупантам вдасться "взяти" завод "Азовсталь" у Маріуполі, вони подадуть це як перемогу до 9 травня.

А далі Росія буде змушена взяти оперативну паузу. Про це 24 каналу ексклюзивно сказав військовий експерт Олег Жданов. Він розповів, чого чекати далі від російської армії.

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Інша фаза війни

За його словами, оперативну паузу росіяни точно візьмуть, оскільки їм треба сформувати чергову хвилю для резерву. Все для того, аби підсилити війська, які перебувають на території України.

Поки що ми спостерігаємо, що є накопичення військ тільки на Ізюмському напрямку, і є часткове перегрупування військ у напрямку Кривого Рогу та Запоріжжя,

– зазначив Жданов.

Однак, як він пояснив, це перегрупування триває за рахунок тих частин, які росіяни мають вже там. Тобто підкріплення особового складу саме з Росії поки немає.

Чи можливий тоді контрнаступ ЗСУ

"Тому, скоріш за все, вони будуть намагатися перейти до позиційної фази війни", – додав військовий експерт.

Це означає, що не буде активних бойових дій, а в основному – оборонні. Попередня така оперативна пауза тривала 4 тижні.

Він наголосив, що щойно в окупантів закінчується наступальний потенціал, вони одразу починають рити окопи для того, аби закріпитися на тих рубежах, на яких вони стоять. А потім різко перекидають війська на інші напрямки.

Ми намагатимемося завдавати їм максимального вогневого ураження й утримуватимемо позиції, тому що це наше головне завдання на цей день,

– наголосив Жданов.

Останні новини про ситуацію в регіонах України: головне

Значна частина території України 4-го травня опинилася під обстрілами російських військових. Окупанти завдавали ракетних та артилерійських ударів по всіх регіонах нашої країни.

Протиповітряна оборона спрацювала на Київщині, Дніпропетровщині та під Черкасами.

Після невдачі на Півночі російські війська зосередили сили на Сході. Протягом ночі росіяни декілька разів обстріляли окраїни Харкова. На щастя, жертв немає.

На Луганщині за минулу добу війська агресора завдали 7 потужних артилерійських обстрілів Сєвєродонецька та ще 7 – Попаснянської та Гірської громад. Чотири ворожі обстріли прийняв Лисичанськ.

5-го травня о 4 ранку, російські окупанти обстріляли Краматорськ ракетами класу повітря-земля. Обстріл пошкодив 9 житлових будинків і школи.

У Херсонській області ситуація залишається складною. На території Херсонщини фіксують вибухи та обстріли. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Полтавщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Сумській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині та Чернігівщині.

Раніше – ранкове зведення від Повітряних сил за 5 травня: дивіться відео