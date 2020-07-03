Після захоплення російськими військами Херсона, наступним кроком може стати окупація Одеси. Путіну потрібен контроль над усією північною частиною Чорного моря.

Таку думку в інтерв'ю LB.ua висловив генерал лейтенант, екскомандувач Збройними силами США в Європі Бен Ходжес.

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На думку американського генерала, кінцевою точкою в цій агресивної кампанії для Москви стане повноцінний контроль над простором українського чорноморського узбережжя – від Одеси до Керчі.

Це допоможе Росії не просто ізолювати Україну від Чорного моря, але й надати можливість повного контролю над північною частиною водойми, починаючи від Придністров'я і аж до Азовського моря.

Американський офіцер впевнений, що якщо російське керівництво захоче атакувати Україну під час військових навчань "Кавказ – 2020", воно спробує захопити не лише Херсон, а й весь Південь України.

Ключова мета Росії

Бен Ходжес переконаний, що дамба в Новокаховці на Херсонщині є головною метою військової окупації Росії.

Водночас генерал зазначив, що Росія може провести таку операцію поступово, а не раптово. Для Путіна важливо буде оцінити реакцію Заходу.

Але якщо вони контролюватимуть цю частину України, то до Одеси буде рукою подати. Плюс не забувайте, що російський флот завжди блокує простір поблизу Одеси, коли починає проводити вогневі навчання,

– пояснив Ходжес.

Крім того, Ходжес зазначив, що для планування нападу військове командування РФ уважно аналізуватиме військово-політичні можливості України.

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Що відомо про можливий наступ РФ на Україну восени

Українська розвідка та західні військові експерти прогнозують нову атаку на Україну з Криму вже у вересні цього року під час навчань "Кавказ – 2020".

Росія може захопити дамбу на Херсонщині задля відновлення водопостачання в окупований Крим. Півострів надто важливий для Москви, адже саме з портів Криму російські кораблі вирушають на підтримку злочинних режимів у Сирії та Лівії.

Наприкінці червня з'явилась інформація, що американських військових з Німеччини перекинуть у Східну Європу. Це має стати, за словами представників Пентагону, однозначним попередженням російському президенту Володимиру Путіну.

Водночас у яку саме з європейських країн можуть перекинути війська з Німеччини, не уточнювалося. Президент США Дональд Трамп, зустрічаючись з польським президентом Анджеєм Дудою, говорив про американську присутність в Польщі.

Що відомо про війська РФ поблизу кордону з Україною

За даними української розвідки, вздовж держкордону України розгорнуто 28 батальйонно-тактичних груп Росії. Наразі завершується формування трьох нових груп – двох армій та армійського корпусу, які протягом 2020 – 2021 року планують набути повної оперативної готовності.

У наземному компоненті на Західному стратегічному напрямку створена 20-та загальновійськова армія, на озброєнні у якої є оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".

На Південно-західному стратегічному напрямку створена 8 загальновійськова ударна армія, в якій передбачено створення ракетних бригад ОТРК "Іскандер".

З чим Росія може напасти на Україну

близько 87 тисячами військовослужбовців,

1100 танками,

2600 бойовими броньованими машинами,

1100 артилерійськими системами,

360 ракетними системами залпового вогню,

18 оперативно-тактичними ракетними комплексами.

У повітряному компоненті продовжується переозброєння на сучасні та модернізовані зразки авіаційної техніки (літаки Су-30СМ, Су-35С, Су-34, Су-25СМ3, МіГ-31К з гіперзвуковим комплексом "Кинжал" та вертольоти різних модифікацій).

Загалом на базових аеродромах поблизу українського кордону базується близько 330 бойових літаків та 230 вертольотів.



Російські військові групи навколо кордонів України / Інфографіка ЗСУ для ОБСЄ