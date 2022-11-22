Росія може залишити ЗАЕС: чого очікувати від окупантів та чому вони змушені піти зі станції

Росіяни на рівні їх воєнкорів стверджують, що готуються залишити Запорізьку АЕС. Проте не треба довіряти цим джерелам, а краще дочекатися інформації від Збройних Сил України.

Про це в ефірі 24 каналу розповів генерал-майор СБУ в запасі Віктор Ягун. Він зазначив, що зараз росіяни намагаються знищити будь-яке обладнання, яке можна буде використати для термінового включення Запорізької АЕС в українську мережу.

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Віктор Ягун акцентував, що це дуже небезпечно, адже навіть "Росатом" оголосив нібито дії ЗСУ можуть призвести до аварії. Якщо вони про це говорять, можуть самі підготувати такий теракт. А тоді, відійшовши в сторону, будуть спостерігати, як ми разом зі всім світом намагатимемося не допустити цієї аварії.

Вони опинилися в ситуації, коли не можуть не погодитися на вимогу МАГАТЕ. Виключення Росії з будь-яких структур МАГАТЕ призведе для них дуже багато втрат грошових та втрат ліцензій на будівництво атомних електростанцій по всьому світу. Тобто це може бути для них досить значний удар,

– пояснив Віктор Ягун.

За його словами, саме тому росіяни змушені йти на вимогу МАГАТЕ про демілітаризацію цієї території. Після цього вона має перейти до збройних формувань – скоріш за все, української армії.

Невдача росіян із ЗАЕС

Експерт розповів, що ЗАЕС це дуже чутлива тема для росіян. Вони намагалися інтегрувати її у свою систему, але в них нічого не вийшло.

Ягун повідомив, що на АЕС працює близько 3600 людей. Якщо ще взяти такі підрозділи, як профілакторії, їдальні, персонал, що обслуговує станцію, то буде близько 4 тисяч людей. Якщо це підприємство перестає працювати, місто Енергодар перестає функціонувати. Все залежить від того, що люди отримують зарплату, витрачають її й забезпечують існування цього містечка.

Росіяни, спробувавши взяти під контроль АЕС, зіткнулися з ситуацією, коли колектив відмовився підписувати з ними контракт. Тобто просто так взяти й десь 3600 фахівців поставити з Росії, щоб вони працювали на цій АЕС, – вони цього не можуть зробити. Це просто абсурдна ситуація,

– акцентував Віктор Ягун.

"Забрати фахівців, які мають ліцензії й доступи до роботи з ядерними матеріалами, – це так само величезна проблема. Оця дилема – вони про неї не подумали чи навіть ніхто й не думав. Сподівалися за 3 дні взяти Київ, а тут проблема із Запорізькою АЕС. Зрозуміло, що їм треба або віддавати станцію під контроль міжнародних організацій, або просто йти", – додав генерал-майор СБУ в запасі.

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