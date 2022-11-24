Чи міг Китай домовитись з Росією щодо ЗАЕС та чому варто чекати там "жесту доброї волі"
На ЗАЕС слід очікувати чергового "жесту доброї волі" від росіян. ЗСУ створять такі умови для окупантів на Запоріжжі, що їм доведеться залишити й ці території.
Таку думку 24 каналу озвучила засновниця "Ліги антитрасту" Агія Загребельська. Раніше повідомлялось про те, що на ЗАЕС – повний блекаут.
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Росіянам доведеться піти з ЗАЕС
Загребельська розповіла, що Росії рано чи пізно доведеться піти з ЗАЕС. Нині точаться активні бої на Кінбурнській косі, яка є надзвичайно важливою для росіян. Коли ЗСУ звільнять цю територію, російське угруповання на Запоріжжі залишиться без такого постачання.
Довго так вони не протримаються. А очікувати те, що Росія зробить там другий Чорнобиль не варто, бо ніхто у світі на це не погодиться. Ми бачили на прикладі зернових коридорів, як реагує світ на неприпустимі рішення, у приватних бесідах пояснюючи, якщо Росія на щось наважиться, то це буде її кінець,
– зазначила засновниця "Ліги антитрасту".
Загребельська про те, чи міг Китай домовитись з Росією щодо ЗАЕС: дивіться відео
Китай допомагає Росії
Вона продовжила, що Росія погоджується на це, бо тоді не матиме підтримки від Китаю чи від ще кого-небудь, хто її досі підтримує. Домовленості росіян з Китаєм можуть бути різними. Наприклад Huawei може постачати чипи, також з'явилась інформація про те, що на автозаводі "Рено" Китай допоможе побудувати "Москвич 3".
"Багато напрямків є, куди прийшов Китай і допомагає Росії пережити складні санкційні часи. Тому, я б не концентрувалась на тому, що це Китай сказав, що треба піти з ЗАЕС. Росії все одно доведеться це зробити, а все що супроводжуватиме цю тему – це просто символічні речі", – зауважила Загребельська.
Ситуація на ЗАЕС: останні новини
- На Південному напрямку росіяни будують лінію оборони, щоб утримувати території взимку. Проте вони можуть відступити з Енергодара й створити над містом безпольотну зону.
- Останні кілька днів російські окупанти потужно обстрілювали територію Запорізької АЕС. Проте вони перестаралися й завдали більших ушкоджень, ніж сподівалися.
- Росіяни на рівні їх воєнкорів стверджують, що готуються залишити Запорізьку АЕС. Проте не треба довіряти цим джерелам, а краще дочекатися інформації від Збройних Сил України.