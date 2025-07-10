Дійде до 1000 дронів за ніч, – офіцер ЗСУ оцінив потенціал Росії та змогу України захищатись

Росія заявляє, що нібито здатна щодня здійснювати масовані атаки дронами на територію України. Однак така інтенсивність не може тривати довго, і Сили оборони України вже вживають усіх можливих заходів для ефективної протидії цій загрозі.

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук у ефірі 24 Каналу пояснив, що залякування мирного населення – частина російської стратегії, яка не змінюється з початку війни. Один із її інструментів – інформаційно-психологічний вплив у рамках гібридної війни.

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Як ефективно протидіяти ворогу

"Чи здатні вони сьогодні 30 днів підряд запускати по 500 дронів? Думаю, поки що ні. Але чи зможуть у майбутньому? Можливо. Тут питання в тому, як ми відпрацюємо ланцюжки постачання та санкції", – сказав Андрій Ткачук.

Він зазначив, що наразі Сили оборони України ефективно вражають логістичні ланцюжки постачання дронів, зокрема на об'єктах "Алабуга" та "Купол". Хоча ці удари не дають миттєвого результату через великі запаси, накопичені Росією, вони мають стратегічне значення і поступово дестабілізують процес.

Також, за його словами, обстріли та заяви Росії можуть бути приурочені до зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо і глави МЗС Росії Сергія Лаврова. Під час перемовин обговорювався нібито новий план, який Росія намагається передати Дональду Трампу. Так, Кремль міг чинити додатковий тиск на міжнародну спільноту.

Будуть важкі ночі з 1000 дронами

Крім того, Ткачук наголосив, що підписання у Римі договору про передачу Україні 5 тисяч ракет від Великої Британії – дієва відповідь на спроби залякування з боку Росії. А також заява Німеччини про готовність передати Україні системи Patriot.

Чи є загроза? Так. Чи треба панікувати? Ні, треба об'єктивно дивитися на ситуацію й розуміти, що Росія виснажується і не зможе постійно так атакувати. Але ми переживемо ще кілька ночей, коли їх буде до тисячі дронів. Для них важливо показати силу, залякати, дестабілізувати Україну,

– сказав Андрій Ткачук.

Він додав, що хорошими дзвіночками для України є договір з Великою Британією, постачання зброї зі США та те, що українське ППО отримає необхідні ракети, зокрема для систем Patriot.

Він пояснив, що наступним важливим кроком є термінова реформа дронів-перехоплювачів – зенітних дронів, які потрібні для збиття БпЛА. Цей досвід вже ефективно застосовується на лінії фронту різними бригадами та підрозділами. Його варто масштабувати.

Для цього потрібно вводити нові штати у Повітряних силах, набирати і навчати нових фахівців для роботи з новими типами дронів. Так військові зможуть збивати ворожі дрони навіть над цивільними містами.

До слова, президент Володимир Зеленський заявив на пресконференції, що Росія планує запускати по Україні до тисячі дронів на добу. Проте українські інженери знайшли рішення, яке дозволяє збивати "майже всі" БпЛА.

Зеленський зазначив, що Росія прагне дестабілізувати українське суспільство тривалими повітряними тривогами та атаками. Президент наголосив, що Україна "буде відповідати".

За його словами, Україна знайшла рішення, за допомогою якого вдасться збивати "якщо не все, то майже все". Йдеться про дрони-перехоплювачі. Президент повідомив, що Україна зможе налагодити масове виробництво таких дронів, але для цього потрібне відповідне фінансування.